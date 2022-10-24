Американский ястреб Бэндоу недоволен нежеланием Европы платить за войну НАТО против России?

Аргументы Недели → Армия 13+

24 октября 2022, 18:27 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: соцсети

Старший научный сотрудник Института Катона и помощник экс-президента США Рональда Рейгана Дуг Бэндоу решил найти ответ на им же сформулированный вопрос, - если Европа хочет вступить в вооружённый конфликт с Россией, кто будет оплачивать счет? По словам этого аналитика НАТО сама решила проявить инициативу в русофобстве и желании поиграть мышцами. Напоминаем, что фактически у данной организации ничего своего нет, кроме бюрократического аппарата, все военные силы и средства принадлежат армиям её членов. Но, почему-то как на Западе, так и у нас бытует подход к оценке НАТО, как некоей вполне себе военной силе способной самостоятельно хоть завтра начать войну против кого бы то ни было. А это совсем не так. Вот и Бэндоу пишет о «подавляющей мощи» НАТО по отношению к России, с оговоркой, что дьявол кроется в деталях. Возможен ли раскол в альянсе?

Правда в своём опусе Дуг Бэндоу начал с того, что правительства европейских стран по собственной инициативе решили выступить консолидировано против Москвы и оказать военную помощь Украине, однако не выполняют этого своего решения в должной мере. Поэтому администрация Байдена должна потребовать перебалансировку НАТО. Странная логика у этого Бэнлоу близка, по сути, к абсурдной. В его сознании все европейские страны ассоциируются только с НАТО и не имеют даже видимости суверенитета и каких-то своих особенных геополитических интересов. Это обычный подход к восприятию мира для среднего американца, который считает, что все народы планеты должны говорить на америкэн-инглиш и подчиняться требованиям Вашингтона даже себе во вред.

Собственно, так и произошло на этот раз, фактически оккупированная войсками США Европа вынуждена подчиниться Штатам и действовать в разрез со своими интересами. Естественно, что при таком раскладе каждая из держав Старого Света будет искать возможности хоть как-то следовать своим чаяниям, маневрируя и отчасти уходя в серую зону международных отношений, постольку официально европейским правительствам предписано быть русофобскими. В данном контексте есть исключения и это не братская Сербия и не Италия (которую ЕС отказался поддерживать в пик пандемия, а Россия предложила руку помощи), а Венгрия, маленькая не имеющая сильной армии, но проявляющая самостоятельную политическую волю в лице премьера Виктора Орбана.

Вернёмся к Дугу Бэндоу, который сокрушается: «Но, как это так, на протяжении более семи десятилетий Организация Североатлантического договора выступала за Северную Америку, а теперь…». Он даёт вполне сносную аналитическую оценку развитию отношений между Америкой и Европой за весь послевоенный период справедливо указывая, что европейские правительства предпочли инвестировать в свои государства всеобщего благосостояния, а не в свои вооруженные силы. Бэндоу подчёркивает: «Американские политики предпочитали доминировать в принятии решений на континенте, а не ограничивать военную ответственность американского общества. В результате США сознательно действовали как современный Рим. Тем не менее Вашингтон хотел, чтобы европейцы сделали больше. Увы, клиенты Америки давали обещания, не предпринимая никаких действий».

Далее его размышления идут в разрез с действительностью. Он говорит (пользуясь цитатами различных американских ястребов) о том, что Европа стала мягкотелой и далеко не все члены НАТО готовы вносить свою лепту в поддержания воинственности этой организации и её милитаристского союзнического духа. Бэндоу как бы забыл про Афганистан и Ирак, Ливию и Сирию, где НАТО очень даже кроваво наследила. Причём, в результате, рыло в пуху оказалось не только у членов организации, но и у партнёров альянса. Достаточно вспомнить маниакальные выходки австралийского спецназа в Афганистане. Бэндоу крайне недоволен тем, что после 2014 года европейские государства не нарастили кратно свои военные бюджеты.

Он, вполне резонно – тут не спорю, обрушился с критикой на чрезмерно радикальное русофобство стран Балтии и Польши, которые настаивали и настаивают на мерах, несомненно приводящих к войне между США и РФ. Инфантильность суждений, опасные фантазии балтийских карликов – является особым раздражителем для США, поскольку те так и норовят ради своих интересов столкнуть лбами Вашингтон и Москву. Далее рассуждения Дуга Бэндоу пошли вполне реалистичным руслом. Он назвал обозревателя Guardian Саймона Тисдалла – лидером европейского конкурса наглости. За то, что тот призвал «использовать подавляющую мощь НАТО, чтобы решительно переломить ход военных действий (на Украине – ред.)» Бэндоу указал на безответственность подобных заявлений. Поскольку такие как Тисдалл, говоря о войне с Россией имеют в виду только США, но, например, никак не Великобританию, у которой осталось всего 227 основных боевых танков. Он саркастически заявляет: «Увы, эта, э-э, огромная сухопутная армада, даже если ее сбросить с воздуха на подступах к Москве, вряд ли будет замечена Кремлем». Бэндоу также подчеркивает, что Лондон ведёт свою особую игру, не отвечающую интересам США не то, что не увеличивает военные расходы до обещанных 2,5% ВВП, а сокращает численность своих вооружённых сил.

Досталось от американского ястреба и верному США Олафу Шольцу. Заявленные 100 млрд евро на развитие Бундесвера как бы повисли в воздухе. Их освоение может растянуться на долгие годы и это только разовая акция. А пока военный бюджет ФРГ не превысит 50 млрд в год вместо обещанных 75 млрд. Примерно в том же ключе, по мнению Бэндоу действует и вся остальная Европа. Поэтому Джо Байден бросил американские войска, людей и технику на её «защиту». То, что Старый Свет слегка загибается в экономическом и политическом отношениях из-за антироссийских санкций введённых по настоянию США – ястреб Бэндоу почему-то не упомянул. Для него эта деталь не существенна он видит только другие. И сейчас Бэдлоу говорит только о предстоящих военных затратах Вашингтона и цитирует Гейтса: «Серьезное финансовое положение Америки в настоящее время оказывает давление на наш оборонный бюджет, и мы находимся в процессе оценки того, где США могут или не могут пойти на больший риск в результате сокращения численность нашей армии. Впереди трудный выбор, затрагивающий каждую часть нашего правительства, и в такие времена внимание неизбежно падает на стоимость зарубежных обязательств — от иностранной помощи до военного базирования, поддержки и гарантий».

Далее Бэндоу подчёркивает: «Бюджетное управление Конгресса недавно предупредило, что отношение долга Вашингтона к ВВП превысило 100 процентов, приближается к рекорду, установленному после Второй мировой войны, и к середине века приблизится к 200 процентам. Если, наконец, стареющее население Америки будет вынуждено выбирать между социальными услугами дома и военными субсидиями за границей, оно, вероятно, присоединится к своим европейским кузенам и выберет первое. Затем последним придется решить, считают ли они, что их страны достойны защиты».

Откровенно трамповский подход Бэндоу к союзникам по НАТО не является признаком раскола в альянсе, но говорит о многом. Во всяком случае уже можно констатировать, что он наметился. Интересы США и Европы являются той центробежной силой, которая в конце концов погубит НАТО. Осознавая это Вашингтон стремится всячески притопить Европу так чтобы она не задохнулась, но дышала еле-еле по команде из-за океана.