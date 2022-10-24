Штаты провели ядерные учения без применения ядерного оружия и пробросили часть своей 101-й десантной дивизии ближе к РФ

Аргументы Недели → Армия 13+

24 октября 2022, 10:34 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

На минувшей неделе США под эгидой НАТО провели ядерные учения, получившие кодовое наименование Steadfast Noon. Очередная американская абракадабра (в наименовании), которую можно, прилагая некоторые усилия, перевести на русский язык, как «Быстро восстанавливаемый полдень». Американские военные любят давать своим маневрам наименования, внешне выглядящие очень пафосно, но – по сути очень похожие на поток сознания. Прав был Чарльз Диккенс, когда говорил (ещё в 19-м веке), что «миссия Америки – опошлить Вселенную».



Можно сказать, что на прошедшей неделе США были в ударе, демонстрируя свою природную агрессивность. Самым значимым военным мероприятием Пентагона, проведённым, как это часто бывает - под маской НАТО, было учение с совершенно невыговариваемым и сложным для восприятия нормального человека названием Steadfast Noon. Суть его в отработке нанесения ударов американскими тактическими водородными бомбами семейства В-61 по воображаемым боевым порядкам российской армии и её ближайшим тылам. Впрочем, в Пентагоне есть и такие уникумы, кто планирует применить эти бомбы по объектам, находящимся в глубине территории РФ.



Я бы посоветовал американским генералам обратиться за консультацией к министру обороны Британии, который подчёркивает, что качества российских противовоздушных систем не позволяют использовать боевую пилотируемую авиацию вообще в современных и будущих военных действиях, из-за возможных тотальных потерь.



Но, как бы то ни было, янки отработали применение гравитационных и управляемых бомб с использованием самолётов различных типов, от стратегических бомбардировщиков до адаптированных под данную задачу истребителей. Кстати, значительная часть этих истребителей входит в боевой состав ВВС неядерных держав. Приспособление этих машин под переноску ядерного оружия является прямым нарушением со стороны США Договора о нераспространении ЯО от 12 июля 1968 года, который, так на минуточку, был одобрен Генеральной Ассамблеей ООН.



Больше всего меня позабавило сообщение буквально всех западных и отечественных СМИ, что Брюссель (непонятно конкретно кто из натовских чиновников) заверил, мол, во время учений реальное ядерное оружие применяться не будет. Несколько раз кряду переслушал и перечитал это сообщение, поскольку первоначально не поверил ни ушам, ни глазам своим, потом долго смеялся, всё не мог успокоиться. Возникает такое впечатление, что руководству НАТО самое место в психиатрической клинике. Похоже, что туда подбор осуществляют среди лиц, которых, как пел Владимир Высоцкий, можно сыскать только среди «настоящих буйных».



К таким лицам бесспорно можно отнести генсека НАТО. Этот также выдал перл, высказывая надежду, что Россия обязательно проведёт свои ядерные учения, поскольку она всегда их проводит в это время. Мол, смотрите – не одни мы такие плохие.



Просто ради эффектного финала к вышесказанному напомню, что США хранят в Европе около 200 совершено бесполезных в противостоянии с Россией ядерных бомб. От гравитационных В61-3 и В-61-4 с изменяемой мощностью (0,3; 1,5; 10; 60; 170 Кт ТЭ) до управляемых и планирующих В61-12. Хранилища размещены в Германии, Бельгии, Нидерландах, Италии и Турции. Для чего? До русских пределов самолёты эти бомбы донести не смогут – будут сбиты последовательно комплексами С-500, С-400 и С-300 (скорее всего до применения С-300 дело не дойдёт).



Всё просто. Вашингтону нужны заложники, по которым Россия вынуждена будет наносить ядерные удары, если начнётся ядерная война - этакое отвлекающее звено. И Старый Свет совершено покорно кладёт свою голову на американскую ядерную плаху.



Вдобавок к тем комичным, по сути, ядерным учениям, в сенате США (также на минувшей неделе) говорили о войне против России в Арктике. И, кстати, американские сенаторы пришли к выводу, что этой войны ну никак не избежать. В качестве пробы пера предлагалась попробовать спровоцировать РФ на военные действия за Полярным кругом - открыть так называемый «арктический фронт». Возможно, имелось в виду, что там планируется развязать очередную гибридную войну. Впрочем, непонятно кого США смогут использовать в качестве своих прокси-сил. Можно также предположить, что данные громкие заявления являются очередным блефом - попыткой просто-напросто напугать Москву, уповая на неожиданную удачу: «а вдруг получится, как это было с развалом СССР».



Следуя своему, никому не ведомому, курсу хитрый Лондон продолжил избавляться от танкового парка и уже начал извлекать бронемашины со складов длительного хранения, и направлять их на территорию материковой Европы. Стало известно, что техническую подготовку проходит очередная партия, состоящая из 60 танков «Челленджер 2». Сейчас на просторах Германии, Польши и Прибалтики вроде бы как находятся около 400 британских танков. Странная информация, поскольку неясно откуда такому числу этих машин взяться. Впрочем, поверим Лондону на слово, может британцам удалось восстановить что-то из давно списанного парка данного типа боевой техники. А может, это очередной блеф, вершимый под тем лозунгом, что Британия намерена стать лидером НАТО.



Финальным по звучанию аккордом недели можно считать заявление американских генералов о том, что перебрасываемая в Румынию усиленная 2-я бригада 101-й американской воздушно-десантной дивизии может вступить в бой с российскими войсками на территории бывшей УССР. Сейчас по этому поводу спорят политики и те, кто именует себя военными экспертами. Одни говорят, что всё может закончиться Третьей мировой войной, другие считают, что американцы, как всегда, блефуют и не полезут на рожон.



