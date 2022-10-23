К чему приведёт вступление 101-й американской воздушно-десантной дивизии в боевые действия на Украине?

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23 октября 2022, 19:53 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

эмблема 101-й — больше похожа на курицу, чем на орла

Тревожные нотки звучат в голосах многих политиков, когда речь идёт о возможности вторжения американской воздушно-десантной 101-й дивизии (ВДД) на территорию Украины. Президент Сербии Александр Вучич назвал сложившуюся ситуацию – идеальным штормом, видимо имея в виду развитие воронки событий, которое может привести к Третьей мировой войне. Ранее бригадный генерал Джон Любас говорил о готовности вышеуказанной дивизии к боевым действиям против российских войск. Для чего это было сказано? Выполнима ли эта угроза?

Заместитель командира 101-й десантной дивизии ВС США бригадный генерал Джон Любас говорил с пафосом, бесспорно осознавая всю серьёзность своих слов. Из его уст прозвучало: «Мы готовы защищать каждый дюйм земли НАТО… Мы обладаем уникальными возможностями, такими - как наши средства воздушного нападения… Мы легкая пехота, но опять же, мы привносим с собой эту мобильность для наших самолетов и средств воздушного нападения».

Известно, что сейчас в Румынии находится лишь небольшая часть этой дивизии. И только в некотором будущем там планируется сосредоточить около 4700 штыков, скорее всего речь идёт только ободной бригадной тактической (или боевой) группе. Основой для неё, судя по всему, является 2-я штатная бригада вышеуказанной дивизии.

Любас говорит о воздушных возможностях 101-й ВДД. На вооружении этого соединения состоят ударные, разведывательные, многоцелевые и транспортные вертолёты. Эти птички заменяют десантникам танки и бронетранспортёры. Поскольку данная дивизия относится к лёгкой пехоте у неё и артиллерия, соответствующая - облегчённая: 105-мм гаубицы М102, 81-мм миномёты, ЗСУ, переносные зенитные и противотанковые комплексы, и прочее.

С военной точки зрения 101-я дивизия имеет уже то преимущество над остальными, что может действовать в условиях распутицы и для нее не являются препятствиями водные преграды, противотанковые минные и инженерные заграждения (рвы, эскарпы, контрэскарпы, ежи, надолбы и прочее). С другой стороны, каждый сбитый транспортный вертолёт с десантом – это погибшее подразделение. Но, в распоряжении этой дивизии высококлассная космическая и воздушная разведка, системы связи и управления. Малочисленность личного состава – показывает, что если американских десантников и задействуют в боях против ВС ФР, то это будет проводиться по возможности скрытно, без явной поддержки авиацией. А как мы видим Любас на неё очень рассчитывает. Также он надеется на то, что 101-й ВДД будут приданы мощные ракетные комплексы и РСЗО. Скорее всего и этого не будет. Американских десантников наверняка планируется забрасывать даже не вертолётами, а наземным транспортом. Цель – получить боевой опыт в реальную схватку с российскими войсками, а они боятся их, как чёрт ладана. Поэтому командование США заинтересовано в обкатке своих войск, первоначальные данные оно уже получило, наблюдая за тем, как Киев заваливает трупами своих солдат передовую линию. Кстати, военные НАТО уже давно находятся в составе боевых подразделений ВСУ, военные советники НАТО руководят построением украинских боевых порядков и определяют направления основных ударов войсками и огнём. Более того, снабжение ВСУ практически отдано на откуп тыловым службам НАТО, поскольку Запад уже сыт по горло коррупцией и воровством, процветающими в украинском военном ведомстве.

Почему заявление было сделано громогласно? Во-первых, оно прозвучало на фоне переговоров Москвы и Анкары об устройстве на территории Турции крупного газового хаба. Для этого совершено однозначно необходимо избавить Чёрное море от украинского присутствия. По всему выходит, что Россия просто вынуждена выбить укронацистов из Одесской и Николаевской областей. В противном случае безопасность уже имеющихся газопроводных линий и тех, что возведут – никто не гарантирует. И это, во-вторых. Естественно, со своей стороны США предупреждают, что готовы отреагировать на эскалацию военных действий на Украине, имея в виду наступление российских войск на Одесском, Приднестровском направлениях и далее на Черновцы. В-третьих, демонстративное заявления о намерениях открыто воевать против России – это обычный американский блеф, как в покере, они в нём изрядно поднаторели. Цель – заставить командование ВС РФ держать про запас большое количество барражирующих боеприпасов и крылатых ракет, для использования их в случае американского вторжения.

Таким образом заявляя о вероятности вступления в открытую борьбу военные США стразу гонятся за четырьмя зайцами. Последние – это внутриполитическая повестка Америки, связанная с выборами в Конгресс. Ну, что ж, как говорится – вызов брошен. Теперь ждём реакцию России.