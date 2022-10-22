Смогут ли современные израильские средства ПВО/ПРО эффективно бороться против дронов «Герань-2»?

Аргументы Недели → Армия 13+

22 октября 2022, 21:05 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото:КСИР

В Киеве назвали панацеей от всех бед израильскую систему ПРО «Железный купол», в частности для борьбы против барражирующих боеприпасов «Герань-2». Если говорить о ней, то именно этот комплекс не предназначен для борьбы дронами. Его РЛС созданы для фиксации ракет, чей корпус исполнен из металла, таких, например, как реактивные снаряды к РСЗР БМ-13 «Катюша» или БМ-21 «Град» или, например, снаряды для 155-мм гаубиц. А при применении против «Герани» «Железный купол» скорее всего будет неэффективен. Но, у Израиля есть и другие зенитные комплексы.

Комплекс «Железный купол» (Ай-Дом) или как принято у нас говорить батарея этого ЗРК состоит из многоцелевой радиолокационной станции (РЛС) EL/M-2084 компании ELTA Systems. Станция фиксирует неуправляемые ракеты, определяет их траекторию полёта и сразу выделяет для уничтожения те, что представляют угрозу для жилых домов, военных, экономических и государственных объектов. Изначально она была рассчитана на перехват реактивных снарядов с металлическим корпусом, но, возможно, что ей предстоит или уже с ней ведётся модернизация. Барражирующие боеприпасы «Герань-2» или таковые семейства «Ланцет» имеют композитный корпус и настолько малую сигнатуру, что для многих РЛС они просто невидимы.

Вернёмся к «Ай-Дому». Помимо РЛС его батарея включает пункт управления, который обрабатывает данные, полученные с РЛС, и автоматически передаёт команду на три пусковые установки, каждая из них заряжена 20 противоракетами «Тамир», способными поражать цели на дистанциях от 4 до 70 км (вероятно даже до 250 км в диаметре и 10 км в высоту). Батарея «Ай-Дома» защищает примерно 150 кв км территории, имеет рассредоточенный боевой порядок, что затрудняет её обнаружение противником. Сейчас в Израиле развёрнуто 10 таких батарей, в перспективе их будет 15. Но, ещё раз повторю, скорее всего против дронов исполненных из композитных материалов она будет не эффективна. К тому же этот комплекс очень дорогой, одна противоракета стоит до 50 тыс. долл. Израиль вряд ли когда-либо будет поставлять такие комплексы Украине за свой счёт. Поэтому Зеленский, заострив на «Ай-Дом» зуб просто обратился не по адресу.

Система ПВО/ПРО Израиля строится по принципу глубокого эшелонирования. «Ай-дом» занимает в ней почти самую низкую тактическую нишу. На более близких дистанциях (по уровню ниже «Ай-Дома») работает зенитная лазерная система «Железный луч». Её предельная дистанция поражения 7 км. Луч воздействует на цель в течение 4 или 5 сек. В настоящее время проводится модернизация данного вида вооружения, направленная на увеличение его мощности до сотен Квт. Система включает радар, тепловизор, пункт управления и контроля; и две лазерных установки. У неё есть возможность что-то неопределённое увидеть на траектории пролетания дронов исполненных из композитов, поскольку они оснащены двигателями внутреннего сгорания. Но, тепловизор хорошо определит реактивный двигатель, а в нашем случае фиксация будет очень расплывчивой, а может быть и никакой.

Оперативно тактический сегмент ПВО/ПРО, в нижней его части, прикрывает ЗРС «Праща Давида» («Кела Давид») она способна обнаруживать и сбивать цели на расстоянии от 40 км до 300 км. Вооружена эта система самонаводящимися двухступенчатыми ракетами ГСН двух типов: радиолокационный и оптико-электронный. Это очень дорогостоящие ракеты (каждая не менее миллиона долл.), поэтому Киеву даже не стоит мечтать о том, чтобы получить их за израильский счёт. Данный комплекс модернизируется совместно с США и программное обеспечение у него американское. Штаты выделяют немало денег на развитие «Пращи» и немудрено Вашингтон любит давать возможность подзаработать своему ВПК за счёт своих же налогоплательщиков и эмиссии денег.

Оперативно-стратегический радиус ПВО/ПРО Израиля закрывают ЗРС «Хец» такая система не предназначена для борьбы с небольшими дронами, а вот КР «Калибр» или Х-555, это её цели. Дивизион ЗРС «Хец-2» включает РЛС раннего оповещения с активной фазированной решёткой (радиус обнаружения до 900км), пункт управления, пункт связи, командный пункт с которого ведётся руководство запусками с 4-х мобильных пусковых установок двухступенчатых противоракет способных сбивать цели на дистанции до 100 км и на высоте до 50 км. ЗРС «Хец-3» в основном заточена на баллистические и аэродинамические цели, видит дальше и способен сбивать заатмосферные цели. и работает на дальностях от 400 км до 2000 км.

В Земле Обетованной есть множество систем, которые предназначены для борьбы конкретно с дронами, но насколько они будут эффективны в рассматриваемом нами случае сказать сложно. Стоит отметить, что Израиль не напрасно напрягается из-за массового производства барражирующих боеприпасов «Шахид 136», поскольку против них, похоже пока нет у израильтян панацеи. Бороться с небольшими квадрокоптерами и низколетящими дронами они научились, но «Шахид136»/ «Герань-2» это, судя по всему - не тот случай. Больше, чем уверен, израильтяне ищут варианты борьбы с данным видом оружия, сколько для этого понадобиться потратить времени и денег – опять же сказать сложно.