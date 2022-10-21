Фонд «Наследие» дал низкую оценку боеготовности ВС США

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21 октября 2022, 19:51 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Military Times

Новое исследование, проведенное Фондом «Наследие», показало, что боевые возможности всех Вооружённых сил США недостаточны. Фонд подготовил доклад, в котором в общих чертах описывается сравнительный рейтинг видов и родов ВС Америки, об этом речь идёт в материале главного редактора издания Military Times.

В докладе Фонда «Наследия» подчёркивается: «В целом военное состояние Соединенных Штатов можно оценить только как слабое». И при этом указывается, что Корпус морской пехоты США всё же выглядит более-менее с выгодной позиции. Этаким молодцом среди всех слабаков. Сама оценка носит несколько странный характер, поскольку внимание обращалось не столько на боеготовность войсковых формирований того или иного вида ВС, сколько на способность их защищать интересы США в том или ином регионе планеты.

Корпус морской пехоты назван самым сильным видом, при этом отмечалась его недостаточность для ведения боевых действий сразу на нескольких ТВД. Вскользь указано, что и Стратегические ядерные силы США отвечают возложенным на них задачам.

Однако здесь можно заподозрить фонд в недобросовестной оценке, поскольку в реалии американские силы ядерного сдерживания имеют устаревшее вооружение. Исключение составляют только водородные авиационные бомбы В61-12. Но, учитывая мощь и высокое качество средств ПВО, которыми обладают потенциальные противники Америки - Россия и Китай, стоит всё же более критично относиться к возможности применения авиации в современной войне, а также в войнах будущего. Даже заявленная тактика преодоления зон и поражения ПВО противника, которая предусматривает глубоко эшелонированное построение боевых порядков авиации – не обеспечивает выживание её сил, в достаточном числе чтобы боевая задача была выполнена. Другими словами, у американской авиации в частности и у натовской в целом нет возможности применить водородные авиабомбы.



Кстати, в рейтинге ВВС США получили оценку как «очень слабые». В первую очередь указывалось на явную нехватку личного состава, особенно пилотов. Говорится о проблемах с их обучением и мотивацией служить в ВВС. Кроме того, наблюдаются - сокращение часов налета и постоянно стареющий парк самолетов. В то же время статус ВМФ и Космических сил считался «слабым», а сухопутных войск — «маргинальным».

«Это логическое следствие многолетнего постоянного использования, недофинансирования, плохо определенных приоритетов, резко меняющихся политик безопасности, чрезвычайно плохой дисциплины в выполнении программ и полного отсутствия серьезности в истеблишменте национальной безопасности, даже когда угрозы интересам США резко возросли» —говорится в докладе Фонда.

Стоит сказать пару слов о недофинансировании ВС США. Их бюджет самый высокий в мире и неуклонно повышается с каждым финансовым годом. Например, десять лет назад в 2012 финансовом году он составил 662 миллиарда долларов, без учёта дополнительных ассигнований по секретным статьям. А в 2022 финансовом году он составил 768 млрд долл. При этом говорится о недофинансировании вооружённых сил. Как можно воспринимать данную информацию? Похоже и в ВС США процветает нецелевое расходование денег, казнокрадство и коррупция.