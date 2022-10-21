ВСУ заявляют о нехватке боеприпасов к средствам ПВО/ПРО и о необходимости обновления зенитных комплексов

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21 октября 2022, 17:32

фото: соцсети

Украинские военные признают наличие проблем со стоящими на вооружении системами ПВО и заявили, что у них заканчиваются ракеты, пишет новостное агентство РИА-Новости, ссылаясь на американскую газету Washington Post.

Руководитель подготовки украинских войск ПВО Денис Смажной, который сейчас находится за границей и обучается управлению американскими системами NASAMS заявил: «Нам необходимо заменить наши старые системы (ПВО - ред.), потому что в скором времени они просто не смогут справляться с угрозами... И у нас заканчиваются ракеты».

Он пояснил, что в основном на вооружении у Киева стоят советские системы ПВО. Украина выпрашивает на Западе более современные зенитные системы, такие как американские NASAMS или немецкие IRIS-T. Напоминаем, что буквально накануне на Украину были поставлены несколько зенитных ракетных комплексов NASAMS от США и систем ПВО IRIS-T.