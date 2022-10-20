В память о друге

Аргументы Недели → Армия 13+

20 октября 2022, 01:08 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото из личного архива автора

Исполняя воинский и гражданский долг погиб смертью храбрых российский офицер, заместитель начальника центра профессиональной подготовки МУВО №1 «Атом-охрана» Константин Николаевич Покутнев. Трагедия произошла 15 октября сего года на передовой линии специальной военной операции на Запорожском направлении. Однокашники, бывшие курсанты - выпускники 1982 года Саратовского Высшего военного командного Краснознамённого училища ВВ МВД СССР со скорбью восприняли эту весть. Константин – Человек с большой буквы. К сожалению, о нём приходится говорить в прошедшем времени.

Для одногруппников он навсегда остался уважаемым командиром, чей авторитет был непререкаем, и лучшим другом. Константин в годы учёбы в СВВККУ был заместителем командира курсантского взвода специального назначения. Окончил это доблестное военное учебное заведение с отличием. Затем служил в спецчастях ВВ МВД СССР. Далее, с 1993-го по 2005 годы проходил службу в УВО при ГУВД города Москвы. Через некоторое время после выхода на пенсию, будучи экспертом в вопросах безопасности важных государственных объектов, в 2016 году поступил на службу во Вневедомственную охрану ГК Росатом. Где отвечал за боевую и служебную подготовку личного состава.

Костя родился в 1959 году в легендарном городе, базе СФ ВС СССР - Североморске, Мурманской области. В СВВККУ МВД СССР имени Ф. Э. Дзержинского поступил в 1978 году из войск. Мы, его однокашники, скорбим о его безвременной кончине. Каждый из нас знает и будет всегда помнить Костю, как никогда не унывающего человека с неудержимой жизненной энергией и как близкого друга. Для каждого из нас – это личная, невосполнимая потеря.

Мы навсегда запомнили Костю таким

***

Какая стезя для бессмертия старше?

В ночном небе звезды – грядущего знаки!

Бог! Видишь колонны?

- Пехота на марше!

Стрелковые цепи?

- Пехота в атаке!

Как только, к заутренней, горны пропели

И следом, раскатом гремит канонада.

Не сладко пехоте под градом шрапнели.

Пехота штурмует преддверие ада.

И это звучит как над смертью издевка -

Короткой строкой полевого устава,

И жизни конец, не конец – обстановка.

Мир рушится слева, мир рушится справа…

Но, будто забыв о ковчеге Харона,

Пехота идет, напрягая все силы…

Где ляжет пехота - рубеж обороны?

А может быть место для братской могилы?

И время оценкам истории строгим,

И взвешенным фактам,

И в частном, и в целом,

Им, павшим солдатам, достигшим, как Боги,

Конечную цель, что зовется пределом...

И там, за пределом, в безудержном марше,

Пехота пылит, в бесконечных колоннах!

Какая стезя для бессмертия старше?

Не та ли, что в ратных трудах непреклонна?