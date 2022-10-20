В память о друге

Исполняя воинский и гражданский долг погиб смертью храбрых российский офицер, заместитель начальника центра профессиональной подготовки МУВО №1 «Атом-охрана» Константин Николаевич Покутнев. Трагедия произошла 15 октября сего года на передовой линии специальной военной операции на Запорожском направлении. Однокашники, бывшие курсанты - выпускники 1982 года Саратовского Высшего военного командного Краснознамённого училища ВВ МВД СССР со скорбью восприняли эту весть. Константин – Человек с большой буквы. К сожалению, о нём приходится говорить в прошедшем времени.
Для одногруппников он навсегда остался уважаемым командиром, чей авторитет был непререкаем, и лучшим другом. Константин в годы учёбы в СВВККУ был заместителем командира курсантского взвода специального назначения. Окончил это доблестное военное учебное заведение с отличием. Затем служил в спецчастях ВВ МВД СССР. Далее, с 1993-го по 2005 годы проходил службу в УВО при ГУВД города Москвы. Через некоторое время после выхода на пенсию, будучи экспертом в вопросах безопасности важных государственных объектов, в 2016 году поступил на службу во Вневедомственную охрану ГК Росатом. Где отвечал за боевую и служебную подготовку личного состава.
Костя родился в 1959 году в легендарном городе, базе СФ ВС СССР - Североморске, Мурманской области. В СВВККУ МВД СССР имени Ф. Э. Дзержинского поступил в 1978 году из войск. Мы, его однокашники, скорбим о его безвременной кончине. Каждый из нас знает и будет всегда помнить Костю, как никогда не унывающего человека с неудержимой жизненной энергией и как близкого друга. Для каждого из нас – это личная, невосполнимая потеря.
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Мы навсегда запомнили Костю таким
***
Какая стезя для бессмертия старше?
В ночном небе звезды – грядущего знаки!
Бог! Видишь колонны?
- Пехота на марше!
Стрелковые цепи?
- Пехота в атаке!
Как только, к заутренней, горны пропели
И следом, раскатом гремит канонада.
Не сладко пехоте под градом шрапнели.
Пехота штурмует преддверие ада.
И это звучит как над смертью издевка -
Короткой строкой полевого устава,
И жизни конец, не конец – обстановка.
Мир рушится слева, мир рушится справа…
Но, будто забыв о ковчеге Харона,
Пехота идет, напрягая все силы…
Где ляжет пехота - рубеж обороны?
А может быть место для братской могилы?
И время оценкам истории строгим,
И взвешенным фактам,
И в частном, и в целом,
Им, павшим солдатам, достигшим, как Боги,
Конечную цель, что зовется пределом...
И там, за пределом, в безудержном марше,
Пехота пылит, в бесконечных колоннах!
Какая стезя для бессмертия старше?
Не та ли, что в ратных трудах непреклонна?