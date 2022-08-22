ВС РФ громят ВСУ; США, Британия и Польша вознамерились объявить войну России; Вашингтон стремится разорвать Китай на два фронта

Аргументы Недели → Армия 13+

22 августа 2022, 09:40 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Всего за прошедшую неделю в ходе специальной военной операции (СВО) уничтожено: 47 беспилотных летательных аппаратов, два зенитных ракетных комплекса, 56 танков и других боевых бронированных машин, 12 боевых машин реактивных систем залпового огня, 25 орудий полевой артиллерии и минометов. Предположительно, потери ВСУ в живой силе только убитыми значительно превысили 10 тыс. человек.



По официальным данным, ВС РФ и ополчение Донбасса смогли продвинуться вперёд по многим направлениям, особый успех обозначился к западу от Донецка и в районе Артёмовска. Командование ВСУ было уличено в нарушении международных конвенций, запрещающих использовать противопехотные мины типа «лепесток» (в России они давно все уничтожены, Украина обманула международных наблюдателей, заявив об их ликвидации, на деле запас этих мин был сохранён в арсенале ВСУ), и что хуже всего, Киев применил отравляющие вещества против российских военных.



Не успели «ястребы» в США, Британии и Польше заявить о подготовке к войне с Россией, как в порту Риги оказалась американская группа десантных кораблей с морской пехотой, артиллерией и бронетехникой на борту. Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер настаивает на силовом варианте воздействия на Россию в связи с событиями, происходящими на Украине. В конгрессе США и в британском парламенте звучат призывы к войне против России. Американский конгрессмен раскрыл замысел США – отреагировать на украинский обстрел ЗАЭС, обвинив во всём Россию. Это делается по примеру третьего рейха, когда немцы устроили представление с якобы атакой польскими солдатами германских границ, после чего Берлин объявил войну Варшаве. Британским солдатам предлагается растрясти жирок тренировками и предупредить родных, что скоро многим Томми предстоит отправиться за море воевать против русских. Похоже, что на просторах Украины и стран Балтии скоро появятся американские и британские военные кладбища.



К числу тявкающих на Россию предсказуемо присоединилась Польша, давно облюбовавшая себе роль «крыловской моськи». Заместитель министра обороны Польши Скуркевич посчитал, что ему дано право запретить Москве размещать на территории Калининградской области аэробаллистические гиперзвуковые ракетные комплексы «Кинжал» и его самолёты-носители МиГ-31К. Этот явно некомпетентный в военных вопросах чиновник с гипертрофированной манией величия считает, что Запад в случае развязывания военного конфликта костьми ляжет за Польшу, не обладающую сильной собственной армией. Как показывает история – всё это блажь и мечтания, свойственные для юноши в момент переживания пубертатного периода. Мнение Варшавы в нынешних геополитических играх вообще не учитывается, о ней говорят только в том смысле, что она часто путается под ногами настоящих игроков.



США не удовлетворились эффектом сильного дисбаланса безопасности в тихоокеанском регионе, вызванным визитом Пелоси на Тайвань. На остров зачастили другие американские эмиссары, к ним намерены присоединиться канадцы, японцы и европейцы. Более того, Вашингтон приступил к вовлечению в сферу своего влияния Индию. Замысел американских «ястребов» очевиден: создаётся большой тихоокеанский фронт вдоль китайского побережья от ЮКМ до ВКМ и Жёлтого моря. С другой стороны должна, по планам Вашингтона, угрожать КНР индийская армия.



На минувшей неделе поступило сообщение о подготовке индо-американского военного учения «Юдх Абьяс». США в последнее десятилетие особо активно ведут работу с Нью-Дели, намереваясь залучить Индию в свои союзники. В этой стране привлекательно для США всё: возможность воевать до последнего индийца (население Индии перевалило за миллиард), индийский рынок вооружений, растущая экономика этой страны и взаимные индийско-китайские территориальные претензии. Вашингтон пытается облегчить себе задачу и вернуть в сферу своего влияния Пакистан, который уже на протяжении долгого времени является союзником КНР. Штаты упорно вовлекают в свои политические игрища другие страны, окружающие КНР: Монголию и Вьетнам. Засылают своих эмиссаров в Мьянму и Лаос. Более того, Штаты начали активно работать над тем, чтобы сделать всю Центральную Азию регионом своего влияния в подбрюшье России и Китая. Только что завершились совместные военные манёвры в Таджикистане с участием США, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и Пакистана. Вашингтон однозначно втягивает эти страны под своё покровительство. Пекину и Москве стоит обеспокоиться тем, чтобы не допустить этого.



