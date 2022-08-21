США ускорили процесс воровства нефти из Сирии

Аргументы Недели → Армия 13+

21 августа 2022, 18:45 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: SANA

Американские войска перевезли сирийскую нефть в Ирак двумя колоннами, состоящими из 122 и 15 автоцистерн, и использовали незаконный переход границы Махмудия, чтобы добраться до Ирака, сообщает SANA со ссылкой на местные источники.

Ранее на этой неделе СМИ сообщали, что США перевезли почти 400 автоцистерн с сирийской нефтью. Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зур, Эль-Хасака и Ракка, где расположены крупнейшие в Сирии месторождения нефти и газа. Дамаск неоднократно называл присутствие американских войск на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью кражи нефти.

И всё же грабительская деятельность Штатов в Сирии на нефти не заканчивается. Янки вывозят из этой страны всё, что представляет собой ценность. В перечне украденного числится: пшеница (которую вывозят тысячами тонн), полезные ископаемые и древнейшие бесценные артефакты. Америка буквально, как клещ впилась в Сирию и. сосёт из нее кровь. Не пора ли, указать этому непрошенному гостю «на дверь» и сопроводить его «до порога» сильными тумаками?

Впрочем, будущее пребывание американцев в Сирии зависит от результатов специальной военной операции ВС РФ на Украине.

Как только Россия покончит с укро-нацистами, следующим объектом пристального внимания Москвы станут США. Им много от куда придётся уйти несолоно хлебавши. Кстати, выдворением Штатов из Ближнего востока и Центральной Азии дело может не закончится. Россия вправе потребовать возвращения Аляски и других территорий Русской Америки. Гавайи также не очень рады своему вхождению в состав США. Более того, некоторые континентальные штаты хотят отделиться от Вашингтона.

Есть мнение, что Америка стремительно движется к своему концу, как целостное государство. С её исчезновением Мир, наконец-то, вздохнёт свободно.