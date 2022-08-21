Новая поставка вооружений из США на Украину нацелена на уничтожение российской артиллерии

Аргументы Недели → Армия 13+

21 августа 2022, 18:15 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Новый пакет американской военной помощи Украине оценивается на сумму 775 миллионов долларов. Впервые США передают Киеву беспилотники ScanEagle для наведения на артиллерию, а также 105-мм гаубицы, возможна поставка высокоточных боеприпасов и выстрелов для базуки Carl Gustaf.

Пентагон направит Украине противорадиолокационную ракету AGM-88, для борьбы с российскими радарами и артиллерией.

Представитель Пентагона заявил журналистам на правах анонимности: «Украина успешно применила эти ракеты. Их интегрировали в украинские самолеты. И это позволяет Украине искать и уничтожать российские радары». Странно, но такой информации нет нив сводках Генштаба ВСУ, ни в информационных постах многочисленных украинских телеграм-каналов. Похоже в Пентагоне склонны выдавать желаемое за действительное, а украинские самолёты горят, не успев применить столь искусно распиаренную американскую ракету.

Из новинок, что получат укры — это беспилотный летательный аппарат ScanEagle, предназначенный для наведения ствольной артиллерии на цель и корректировки огня. Его ТТХ: Дальность полёта 100 км, может держаться в воздухе до 20 часов и развивать скорость до 139 км/ч.

Также Незалежная получит 16 орудий 105-мм пушек-гаубиц и 36 тыс7 выстрелов к ним; 1000 противотанковых ракет с оптическим наведением для базуки «Карл Густав»; 40 машин для разминирования, 50 «Хаммеров» и 1000 противотанковых комплексов «Джавелин».

Напоминаем, что потери украинских военизированных формирований в живой силе всё последнее время нарастают с каждым днём и, похоже, скоро стрелять из американского оружия будет некому. Британия продолжает вести подготовку 10-тысячного контингента украинских военных и обещает завершить её к середине осени, убеждая Киев, что создаёт для него сверхбоеспособный резерв. Ну, что ж, поживём – увидим. Но, есть мнение, что к середине осени этот резерв уже может не понадобиться командованию ВСУ.