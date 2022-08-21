В Ригу прибыли американские боевые корабли с морским десантом

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21 августа 2022, 16:26

Фото: Соцсети

Группа кораблей ВМС США в составе – транспортного десантного дока Arlington и десантный корабль Gunston Hall с 22-м экспедиционным подразделением морской пехоты на борту прибыли в Ригу. Об этом сообщает новостное агентство «Интерфакс», ссылаясь на информацию посольства США в Латвии.

Понятно, что Пентагон проводит демонстрацию силы, плюс отрабатывается заброска американской морской пехоты с полным боевым обеспечением в Балтийский регион, где пока ещё нет могил американских солдат, но, судя по всему, скоро – будут. Похоже, что после этого визита численность сил НАТО в регионе возрастёт. Эти действия однозначно направлены против России. Судя по всему, США формирует группировку своих войск с намерением развязать войну против Москвы, по сути, отрабатывается концентрация сил близ российской границы.

«Интерфакс» уточняет: «Во время визита на борту Arlington будут приняты сотрудники посольства США, а Gunston проведет экскурсии для работников посольства и должностных лиц Латвии. Для американских военнослужащих организованы экскурсии по Старой Риге, Гауйскому национальному парку и злачным местам города (это не анонсируется, но американские моряки вряд ли заинтересуются чем-нибудь ещё).

«Интерфакс» напоминает, что в июле Ригу также посетил американский корабль-эсминец Arleigh Burke.