Аргументы Недели → Армия 13+

20 августа 2022, 20:44

Фото: Минобороны РФ

В Андреевке Харьковской области в результате удара высокоточным оружием ВКС России по боевым позициям националистического формирования «Кракен» и подразделения иностранных наемников, уничтожено более ста боевиков, в том числе до 20-ти американских наемников. Ударами оперативно-тактической авиации ВКС России в районе Великомихайловки Днепропетровской области практически полностью уничтожен батальон 110-й бригады территориальной обороны ВСУ, потери которого составили не менее двухсот националистов убитыми и более 150-ти ранеными. Это уже триста трупов. Продолжим счёт.

Минобороны России свидетельствует, что станичника потерь в украинской банде недобитый нацистов держится ежедневно приметно на уровне около1000 погибших и чуть большего числа раненых. Под огнём российской артиллерии танковый батальон 28-й Мехбригады и 212 пехотный батальон потеряли до 200 бойцов безвозвратно. 127-я бригада теробороны недосчиталась 130 фольксштурмистов. В 25-й аэромобильной бригаде ВСУ погибло более двухсот человек. Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. Уничтожена живая сила и военная техника в 187-ми районах сосредоточения.

Командиры украинских формирований ротного звена и выше, по свидетельству самих украинских солдат спасаются тем, что в самый «жаркий» момент, бросают своих подчинённых на передовой и сбегают в тыл. Возможно эта уловка позволяет сохранять ВСУ кадровый состав офицеров. Для уничтожения украинской армии следует выбивать именно их. Но, как видим с этим есть проблемы.

Если статистика потерь не изменится, то к осени Киеву не из кого будет формировать не только резервы, но и пополнение для частей, воюющих на передовой.