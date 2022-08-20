США запрещают России присоединять к себе освобождённые от укро-нацистов территории, Польша грозит Москве войной

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20 августа 2022, 20:05 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

В Белом доме и в Госдепе США были сделаны угрозы в адрес России из-за её намерений вернуть себе исторические земли Новороссии и Малороссии. Подчеркивается, что реакция Вашингтона будет самой жёсткой. Одновременно Варшава начинает указывать Москве, что ей «разрешено делать» в Калининградской области, угрожая применить пятый параграф устава НАТО.



В высших политических кругах США активно обсуждается вопрос о недопущении вхождения в состав России территорий освобожденных ВС ФР от укронацистов. Самым ярым поборником в этом деле выступает бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. Кстати, этот непримиримый русофоб родился в Баварии на родине немецкого нацизма его настоящие имена и фамилия Хайнц Альфред Киссингер. В то же время, особую прыть решила проявить Варшава, привыкшая выступать в роли крыловской «моськи». Так заместитель министра обороны Польши Скуркевич посчитал, что ему дано право запретить Москве размещать на территории Калининградской области аэробаллистические гиперзвуковые ракетные комплексы «Кинжал» и его самолёты -носители МиГ-31К. Более того сей индивид пригрозил, что будет предпринято силовое/военное воздействие на РФ, если гиперзвуковые комплексы появятся на вышеуказанной территории. Конкретно, Скуркевич заявил о применении пятой статьи устава НАТО против России.

«Кинжалы» уже находятся в Калининградской области. Ждём реакции Варшавы. Если угроза Скуркевича будет выполнена, возможны превентивные удары ВС ФР по польской военной инфраструктуре. Брюссель вряд ли будет защищать столь неразумного союзника и скорее всего предоставит право вооружённым силам Польши самим доказывать свою боеспособность.

Кстати, самолёты с гиперзвуковыми ракетными комплексами направлены в Калининградскую область не для того, чтобы находится на стоянках. Они будут нести боевое дежурство в воздушном пространстве.

Напоминаем, ранее Владимир Путин приказал российским РВСН перейти в состояние повышенной боевой готовности. Но, похоже этот факт западные ястребы для себя вовсе не учли – напрасно. Вашингтон снова решил поиграть с огнём. Скорее всего янки на этот раз опять блефуют (в покерном смысле), это для них привычное состояние. Вопрос - до какой грани они готовы дойти на этот раз? Предел на котором был остановлен ядерный кризис в 1962 году уже очень близок.