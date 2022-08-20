Украина применила боевые отравляющие вещества?

Аргументы Недели → Армия 13+

20 августа 2022, 18:26 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Минобороны РФ

Минобороны России сообщает, что российские военные, выполнявшие задачи в Запорожской области, были доставлены в военный госпиталь с признаками отравления. В результате проведенного обследования в организме военнослужащих было обнаружено отравляющее вещество – ботулотоксин типа «В».

Также телеграм-канал «Миротворец» сообщает: «По факту санкционированного режимом Зеленского химического терроризма, РФ готовит подтверждающие документы с результатами всех анализов. Также проводится дополнительное расследование отравления боевыми отравляющими веществами главы временной администрации Херсонской области Сальдо».

Отравляющее вещество ботулотоксин «В» даже в очень небольших дозах может вызывать смертельное отравление, поэтому его можно отнести к боевым отравляющим веществам.

Член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игорь Никулин заявил: «Ботулотоксин проникает в легкие, в общем поражает слизистые – глаза, нос, легкие, и вызывает сильное отравление, зачастую смертельное, причем там смертельная доза очень небольшая, буквально несколько миллиграммов. Прерывается кислородный обмен, блокируется ацетилхолин и человек погибает от удушья, от недостатка кислорода».

ВСУ уже не раз пошли на явные нарушения международных конвенций, связанных с запретом применения боеприпасов с белым фосфором и противопехотных мин «лепесток». Теперь Киев приступил к использованию химического оружия. Реакцию на это Запада предсказать несложно. Там либо ничего не заметят, либо обвинят Россию в том, что она отравила своих солдат. С этим надо что-то делать. Не просто заниматься говорильней, а предпринимать конкретные военные шаги - жесткие и бескомпромиссные.