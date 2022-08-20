Вашингтон создаёт враждебный пояс вокруг Китая, идёт подготовка к большой войне

Аргументы Недели → Армия 13+

20 августа 2022, 18:07 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

США стремятся растащить НОАК на два фронта, с этой целью Пентагон активно работает по вовлечению в сферу своего влияния Индию. Замысел американских ястребов очевиден: создаётся большой тихоокеанский фронт вдоль китайского побережья от ЮКМ до ВКМ и Жёлтого моря. С другой стороны, должна по планам Вашингтона угрожать КНР индийская армия. От сюда следует, что позиция Пакистана будет определять возможность существования индийского фронта для НОАК.

Поступило сообщение о подготовке индо-американского военного учения «Юдх Абьяс». США в последнее десятилетие особо активно ведут работу с Нью-Дели, намереваясь залучить Индию в свои союзники. В этой стране привлекательно для США всё: возможность воевать до последнего индийца (население Индии перевалило за миллиард), индийский рынок вооружений, растущая экономика этой страны и взаимные индийско-китайские территориальные претензии. Вашингтон пытается облегчить себе задачу и вернуть в сферу своего влияния Пакистан, который уже на протяжении долгого времени является союзников КНР. Штаты упорно вовлекают в свои политические игрища другие страны, окружающие КНР: Монголию, Киргизию, Таджикистан, Вьетнам. Засылают своих эмиссаров в Мьянму и Лаос.