Боевые действия на Украине закаляют российскую армию, воспитывают новое поколение командиров

Аргументы Недели → Армия 13+

20 августа 2022, 17:55 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Специальная операция российских войск на Украине требует осмысления и анализа. Размышляя над ходом военных действий, невольно приходишь к серьёзным, порой неутешительным выводам. Прежде всего, совершено очевидно, что Запад готовит условия для начала войны против России, прибегая при этом к подлым нацистским провокациям.

Член Палаты представителей Конгресса США Адам Кинзингер заявил, что любая утечка радиации на Запорожской АЭС будет считаться нападением на Североатлантический альянс. Член британского парламента Тобиас Елвуд также провозгласил, что НАТО введёт войска на Украину, если Россия обстреляет Запорожскую АЭС. Всё это до боли знакомо и напоминает незатейливую провокацию немецких нацистов на границе с Польшей, перед началом Второй мировой войны. Похоже, на Западе никто больше не стремится генерировать сколь-нибудь замысловатые идеи для поиска повода к войне и предпочитают действовать топорно. ВСУ обстреляют Запорожскую АЭС так чтобы уж наверняка повредить хранилище радиоактивных отходов или вывести хотя бы один энергоблок из строя. А Запад вслед за Киевом обвинят Россию в содеянном, и нисколько не разбираясь, кто прав, а кто виноват начнут новую мировую войну. Есть одно обстоятельство, которое этому пока мешает – российские стратегические силы ядерного сдерживания. Но, западные правители, окончательно впадающие в маразм, почему-то считают, что Москва не осмелится применить ядерное оружие. Как бы там ни было, намерения США и их союзников игнорировать ни в коем случае нельзя, и Россия вынуждена готовится к возможной большой войне против Запада.

Что касается специальной операции, её ход бесспорно изучают не только российские военные теоретики и практики, но, и – западные. Прежде всего - очевидно, что в ходе боевых действия закаляется российская армия и складывается новый подход к организации, ведению и обеспечению военных действий. Важно, что меняется подход к управлению войсками. То есть, рождается новая военная элита, вероятно скоро мы увидим новых российских талантливых полководцев.

Меняется сам взгляд на поле боя. Прежде всего стоит подчеркнуть, что батальонные и ротные тактические группы (БТГ и РТГ) не оправдали себя. Их идею сгенерировали изначально в США, как тактическую систему приемлемую для Корпуса морской пехоты. Потом американское военное командование попыталось спроецировать эту идею на сухопутные войска (Армия США, но пришло к выводу, что всё же лучше и эффективнее на поле боя применять более крупные формирования, такие, как тактические бригадные группы.

Похоже, что и российское командование готово отказаться от боевого использования БТГ и РТГ, и вернутся к прежней практике применения в бою крупных войсковых структур имеющих достаточно собственные огневых средств и пользующихся средствами усиления и приданными средствами. Практика также показала повышение роли ствольной и реактивной артиллерии, ракетных войск. Причём все более отдаётся предпочтение высокоточному оружию. Российское командование очень разумно делает упор не на захват территории, а на уничтожение армии противника, с предпочтением к дистанционным методам поражения, что позволяет максимально уменьшить собственные потери в живой силе и технике.

Особое место в боевых действиях отдаётся беспилотным летательным аппаратам как разведывательным, так и ударным. На этот счёт предельно чётко выразились британские военные эксперты, указывая, что современное средства ПВО настолько эффективны, что делают пилотируемую авиацию почти бесполезной для поддержки сухопутных войск на поле боя. Летающие дроны – другое дело. Во-первых, их можно бросать в атаку большим роем, что создаст определённые проблемы для системы ПВО противника. Во-вторых, нет нужды опасаться потерь, более того дроны могут использоваться в качестве барражирующих боеприпасов. Во всяком случае БПЛА показали свою эффективность и на украинском ТВД обе стороны стремятся наращивать их боевое применение. Сухопутная робототехника пока используется скромно и нет данных о применении безэкипажных морских аппаратов.

Отмечается, что войскам нужна более надёжная, защищённая связь, системы управления, целеуказания, корректировки огня и ориентирования. Соответственно армия нуждается в комплексах способных ослепить противника и лишить его связи и управления. Речь идёт о средствах радиоэлектронной борьбы работающих выборочно – только против вражеских радиоэлектронных систем. Наличие надёжной связи и систем управления позволяет избежать так называемого «дружественного огня», когда войска обстреливают и атакуют – своих.

В ныне текущих боевых действиях отрабатывается весь комплекс организации фронта и тыла, есть возможность работать над ошибками и корректировать тактику, и оперативное искусство. Руководство ВС РФ может вносить поправки в концепции военного строительства, организации боевой подготовки, пересмотреть приоритеты в создании новых образцов военной техники и вооружения, учитывая новый боевой опыт. Для Москвы неприемлема потеря времени на раскачку. Судя по всему, большая война против Запада - не за горами.