Пентагон стремится создать надведомственную систему управления силами

Аргументы Недели → Армия 13+

19 августа 2022, 19:12 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: «Арми Таймс»

Высокопоставленный ИТ-чиновник Армии (Сухопутных сил) США заявил, что современная система командования американских сухопутных войск находится в стадии строительства и реконструкции. То есть о наличии скрупулёзно отработанной централизованной системы управления в ВС США пока говорить рано несмотря на то, что о её наличии уже было заявлено более двух десятков лет назад.

Заместитель начальника штаба программы G-6 генерал-лейтенант Джон Моррисон заявил на конференции AFCEA TechNet Augusta: «Я думаю, что мы все находимся в небольшом путешествии… Необходимо проделать работу, чтобы убедиться, что мы синхронизируем все усилия по обслуживанию. Но я знаю, что высшее руководство Министерства обороны и высшее руководство армии очень усердно работают над этим».

В соответствии с программой Joint All Domain Command and Control (JADC2) В С США должны совершенную и хорошо защищённую систему управления и связи для руководства войсками/силами на суше, в воздухе, на море, в космосе и в киберпространстве, что позволяет быстро и точно реагировать на любые угрозы. Эта концепция представляет собой значительный отход от прошлого и настоящего, когда разрозненные из-за ведомственного раскола стандарты и сети, управляемые разными службами, препятствуют прохождению потока информации.

Армия, военно-воздушные силы и флот внесли свой вклад в реализацию JADC2: Project Convergence, Advanced Battle Management System и Project Overmatch соответственно. Существуют всеобъемлющая стратегия и план реализации, а также объединённая команда, призванная гармонизировать инвестиции.

Однако различные подходы заставили законодателей, аналитиков и военных публично задуматься о координации — действительно ли службы, пытающиеся создать беспрепятственную связь, выходят за пределы своих собственных интересов.

Опять же вскрывается порочной американской системы построения всех структур государства основанных на концепции сдержек и противовесов. Для строительства вооружённых сил эта философия явно не подходит. Кстати, она вредна не только для управления войсками, но и на стадии создания новых типов военной техники и вооружений. Например, при создании гиперзвукового оружия ВМС работают обособлено от Армии и ВВС, также два последних ведомства не делятся между собой ни данными НИОКР, ни результатами испытаний. Поэтому о создании гиперзвукового оружия Америка пока может только мечтать.

Тогда как в России и Китае оно уже существует и работы по его развитию ведутся более чем активно.

В целом США обладают хорошими средствами связи и системами управления войсками и огнём, однако они различаются по стандартам и техническим параметрам. То есть в каждом виде вооружённых сил США всё сугубо своё. При чём в Пентагоне осознают пагубность данного явления, а сделать так, чтобы всё пришло к единому стандарту не получается. У каждого из Видов ВС свои подрядчики и лоббисты от ВПК. Таковы особенности Америки не только в государственном, но и в военном строительстве.