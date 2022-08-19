Управление наземными станциями спутников Сухопутных войск США официально передано Космическим силам

Аргументы Недели → Армия 13+

19 августа 2022, 17:58 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: «Дефенс Ньюс»

Передача управления наземными станциями Армии США Космическим войскам означает, что новейшее подразделение вооруженных сил США теперь контролирует парк спутников Wideband Global SATCOM и Defense Satellite Communications System, которые обмениваются данными между вооруженными силами, Государственным департаментом и даже обслуживают Белый дом. Данная акция является частью строительства Космических войск США, формирование которых, судя по всему, ещё далеко от завершения.

«Эта передача станет первым случаем, когда все функции военной спутниковой связи министерства обороны будут объединены в рамках одной военной службы», — говорится в пресс-релизе космических сил.

Также был передан Космическим силам бюджет около 78 миллионов долларов обслуживания этих станции и соответствующих спутниковых группировок - пяти центров спутниковых операций и четырех региональных центров поддержки. Кадры были переведены в новое подчинение. Около 500 военнослужащих и гражданских лиц из армейского подразделения Space Delta 8 также будут переведены на базу космических сил Шривер в Колорадо.

Delta 8 отвечает не только за работу основной сети военной связи, но и за группировку GPS и другие системы, в том числе те, которые используются для обеспечения возможностей глобальной связи секретного уровня для вооруженных сил США и их союзников, таких как Канада, Австралия и Великобритания.

Однако армия сохранит свою 1-ю космическую бригаду, базирующуюся в Форт-Карсоне, штат Колорадо. Бригада использует космические сети для поддержки миссий по всему миру.

Этот шаг, одобренный Пентагоном в прошлом году, представляет собой постоянные усилия Министерства обороны США по консолидации космических программ под эгидой Космических сил. Однако глава Командования космической и противоракетной обороны армии США генерал-лейтенант Дэниел Карблер заявил, что Армия (сухопутные войска) не будет полностью отстраняться от военной активности США в космосе.

«Боевые действия в космосе — это командный вид спорта», — сказал Карблер на Симпозиуме по космической и противоракетной обороне в августе этого года. «Каждая служба со своими уникальными наборами задач должна использовать космическую сферу и уметь действовать в ней для выполнения своих конкретных задач, управления силами и контроля за действиями подчиненных структур». Виды вооружённых сил США вполне самостоятельные структуры. У каждого из них есть как политическое, так и военное руководство. Впрочем, это не мешает ВС США вести межвидовые боевые действия, хотя эта разобщённость время от времени порождает некоторые проблемы.

В настоящее время Космические силы/войска (КС) США проходят боевую обкатку на Украине. Именно они поставляют разведывательные данные о положении и действиях российской армии, а также ведёт разведку целей и предаёт их координаты американскому командованию в Европе, а оно сообщает данные военным советникам США при командовании ВСУ. Также средства американских КС осуществляют подсветку целей и наведение на них украинских ракет.