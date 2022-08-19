Минобороны РФ вновь сообщило о больших потерях в рядах ВСУ

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19 августа 2022, 15:21

Фото: Минобороны РФ

В результате наступательных действий союзных сил в Харьковской области были разгромлены подразделения 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта УДЫ. Под натиском российских войск остатки соединения сбежали с удерживаемых позиций и оставили данный населенный пункт. Для пресечения паники и устрашения личного состава ВСУ националисты вооруженного формирования «Кракен» показательно расстреляли 100 военнослужащих 58-й мотопехотной бригады, покинувших свои позиции. Об этом сообщил ДИТМК МО РФ.

Высокоточным оружием ВКС России поражены пункты временной дислокации подразделений националистических формирований «Азов» в районе Николаева и «Айдар» в районе Соледара Донецкой Народной Республики. Уничтожено свыше 50 националистов, а также 12 единиц военной техники.

В районе населенного пункта Доронянка Запорожской области высокоточным ударом поражен склад вооружения и военной техники 65-й механизированной бригады. Уничтожено более 15 единиц бронетанковой и автомобильной техники.

В результате сосредоточенного огневого удара по позициям 14-й механизированной бригады в районе населенного пункта Старый Салтов Харьковской области безвозвратные и санитарные потери противника составили более 100 человек.

Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины.

За сутки поражены шесть пунктов управления ВСУ, в том числе 115-й механизированной бригады, а также живая сила и военная техника ВСУ в 247-ми районах.

Уничтожены четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также гаубица М777 производства США.

В рамках контрбатарейной борьбы подавлены: два взвода реактивных систем залпового огня «СМЕРЧ» и взвод самоходных артиллерийских установок «Гвоздика». Напоминаем, что подавленным считается подразделение, потерявшее до 30% боевой техники и личного состава.

Также поражены: два взвода реактивных систем залпового огня «Град», два взвода орудий «Гиацинт-Б», а также три взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях.

Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты 13 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 267 самолетов, 148 вертолетов, 1770 беспилотных летательных аппаратов, 366 зенитных ракетных комплексов, 4347 танков и других боевых бронированных машин, 807 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3315 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4958 единиц специальной военной автомобильной техники.