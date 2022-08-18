США, не осознавая всей трудности задачи, пытаются подчинить себе Центральную Азию и выдавить из неё Россию и Китай

Аргументы Недели → Армия 13+

18 августа 2022, 16:21 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Таджикистан предоставил свою территорию для учений под командованием США и с участием американской армии. Маневры продлятся до 20 августа. В них участвуют военные из Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Монголии и Пакистана. Об этом сообщают Российские СМИ, называя ситуацию крайне тревожной для Москвы и Пекина. Попробуем разобраться в чём здесь проблема.

Начнём с того, что в манёврах «Региональное сотрудничество – 2022» участвуют страны члены ОДКБ. Кроме того, они проводятся на территории союзного с Москвой государства, чью безопасность обеспечивает именно Россия. И Американцам предоставлена возможность маневрировать в непосредственной близости от российских военных дислокаций.

Почему именно Душанбе прогнулся под давлением США? Дело в том, что Таджикистан поддерживает, базирующуюся в Панджшере и других регионах, таджикскую военно-политическую оппозицию в Афганистане. А таджиков проживает намного больше в Афганистане, чем в Таджикистане. США также оказывают военную помощь этой оппозиции и можно сказать – нашли себе товарища по несчастью. Странно другое – Узбекистан и Пакистан пытаются наладить дипломатические и экономические отношения с талибами, но всё равно оказались в одной компании с США и Душанбе. Ещё более странно участие Монголии в данных манёврах. Как Улан-Батор на это решился, понять пока сложно.

Поверхностно – эти учения направлены на создание антиталибской коалиции в непосредственной близости от Афганистана. А США нуждаются в военных базах, для действий как в Афганистане, так и во всём Центральноазиатском регионе. Теперь поговорим о реальных – глубинных задачах всех действий, которые предпринимают США в данном регионе. Они однозначно направлены против России и Китая – в первую очередь, против Ирана – во вторую очередь и против Пакистана, на случай если он займёт жёсткую антиамериканскую позицию. Сейчас Исламабад обласкан Вашингтоном, поскольку слегка наклонил голову в сторону США, но как долго это продлиться предсказать сложно.

Итак, Штаты из кожи вон лезут, чтобы создать проблемы для России в Центральной Азии и в Монголии, таким образом будет замкнуто враждебное кольцо по отношению к нашей стране. Штаты активно лезут в военное строительство Казахстана, американские офицеры проводят занятия с казахскими военными в плоть до того, что обучают руководство ВС Казахстана управлению войсками по стандартам НАТО. Те же меры похоже будут предприниматься в отношении Киргизии, Узбекистана и Монголии. Всё то же самое направлено и против Китая. Однако, при всей приверженности Душанбе идее поддержки таджиков в Афганистане он экономически и политически зависим от Китая (инвестировавшего в Таджикистан значительные средства) и Москвы, по уже названной причине. Узбекистан ведёт примирительную политику по отношению к талибам (пока ещё запрещены в РФ) и такие сборища будут вредны для Ташкента. Кроме того, Узбекистан активно сотрудничает в экономическом плане с Китаем. Пакистан можно сказать является отцом Талибана. Кроме того, Исламабад теснейшим образов экономически завязан на Китай, а его Военпром можно сказать является китайским филиалом. Казахстан пытается демонстрировать свою полную самостоятельность, но на деле это не так. В его экономике и Китай, и Россия занимают значимое место, правда США и Британия там тоже пасутся, но как говорится мы ещё посмотрим – чья возьмёт. При нерасторопности Москвы, Пекин не упустит возможность подмять под себя Центральную Азию, тем более что он считает её своей исторической территорией, со времён Монгольской империи. КНР активно инвертирует в него и интегрирует его в свою сферу влияния посредством стратегической программы «Новый шёлковый путь». Так что Вашингтону будет очень проблематично здесь закрепиться основательно и надолго. А если США , по своему обыкновению развяжут в Центральной Азии большую войну, результат для них превзойдёт афганский по трагизму.