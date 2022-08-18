Конашенков: 19 августа ВСУ планирует нанесение артиллерийских ударов по территории Запорожской АЭС

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18 августа 2022, 15:25

Фото: Соцсети

19 августа киевский режим готовит резонансную провокацию на Запорожской АЭС в период посещения Украины Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, в результате которой Российская Федерация будет обвинена в создании техногенной катастрофы на данной электростанции. Об этом сообщает официальный представитель Минобороны РФ.

Для подготовки провокации командование оперативно-тактической группы «Днепр» развёртывает к 19 августа в районе Запорожья посты радиационного наблюдения, а также организует тренировки подразделений 108-й бригады территориальной обороны, 44-й артиллерийской бригады и воинских частей, дислоцирующихся в Запорожье, по действиям в условиях радиационного заражения местности.

Кроме того, подразделения 704-го полка РХБЗ ВСУ должны завершить к 19 августа сосредоточение в районе ЗАПОРОЖЬЯ и быть в готовности к фиксации факта аварии на Запорожской АЭС, а также проведению комплекса мероприятий по демонстрации якобы ликвидации ее последствий.

Подразделениями 44-й артиллерийской бригады ВСУ 19 августа планируется нанесение артиллерийских ударов по территории Запорожской АЭС с огневых позиций, находящихся в городе Никополь. Вина за их последствия будет возложена на российские Вооруженные Силы.

Украинское руководство не раз распространяло слухи, что российские войска оккупировали данную атомную электростанцию и ведут обстрелы ВСУ из дальнобойных артиллерийских систем, прикрываясь АЭС.

Обращаем внимание, что тяжелых вооружений ни на территории станции, ни в прилегающих к ней районах у российских войск нет. Там находятся только подразделения охраны.

Конашенков также заявил, что Вооруженные Силы Российской Федерации принимают все необходимые меры по обеспечению безопасности Запорожской АЭС.