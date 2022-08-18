Безвозвратные потери ВСУ, возможно, значительно превысили полмиллиона

Аргументы Недели → Армия 13+

18 августа 2022, 12:13 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Один из командиров запорожского ополчения заявил, что ВСУ уже потеряли убитыми около 200 тысяч, об этом сообщило агентство РИА-Новости. Ранее западная пресса называла другое число. Помнится ещё в начале лета американский генерал Стивен Твитти недосчитался 200 тысяч солдат в украинском войске.

По сведениям РИА-Новостей командир отряда «Троя» запорожского ополчения, Владимир Новиков с позывным «Алабай» заявил: «Это мое сугубое мнение, думаю, порядка 200 тысяч «двухсотых» и больше 300 тысяч раненых, которые уже не вернутся в строй». Ранее СМИ Старого и Нового света, ссылаясь на источники в спецслужбах, сообщали, что утрата ВСУ и других силовых ведомств Украины исчисляется в 191 000 погибших и тяжело раненых. Здесь не учитываются попавшие в плен, пропавшие без вести, отказники (которые содержатся в местах лишения свободы), непойманные дезертиры, солдаты, расстрелянные за неповиновение командирами и уничтоженные националистами, а заодно и их заградотрядами. Кроме того, украинские военные зачастую не собирают на поле боя своих погибших, а даже раненых бросают умирать. Командованием ВСУ начиная с низшего звена из рук вон плохо ведётся учёт потерь. Есть информация, что во многих соединениях есть так называемые мёртвые души – погибшие числятся в строю, а их денежное довольствие присваивают командиры.

Помнится ещё в начале июня (два с половиной месяца назад) американский генерал Стивен Твитти не досчитался аж 200 000 украинских солдат и сделал вывод, что их можно считать погибшими. В частности, он заявил (а немецкое издание Linke Zeitung его слова опубликовало): «200 тысяч бойцов каким-то загадочным образом исчезли из ВСУ, и никто не скажет, где они сегодня». Далее Твитти пояснил: «Либо имела место дезинформация о численности мобилизованных (со стороны руководства ВСУ), либо они уничтожены». Если Твитти прав – это означает, что численность потерь в рядах ВСУ намного превышает то значение, что было озвучено западной прессой. Кстати Резников – который числится военным министром Украины до заявления Твитти говорил о миллионной украинской армии. Позже Резников от своих слов отказался. Объяснил свои ошибки незнанием военной теории и реального положения дел в армии.

Накануне Минобороны РФ сообщило о практическом разгроме 57-й мотопехотной и 10-й горно-стрелковой бригад ВСУ. Все три эти соединения понесли потери, превышающие 70% от штатной численности личного состава. По военным меркам войсковая часть или соединение, потерявшие 50% личного состава уже считаются уничтоженными, а тут более 70%. Кстати, одна из уцелевших рот 57-й бригады отказалась подчиняться командирам, самостоятельно покинула передовую и убыла к месту своего формирования (то есть домой – в Черкассы). В 56-й бригаде - целый батальон отказников, остальные на том свете. Как это водится у отказников в украинской армии бойцы этой роты записали видеообращение к Зеленскому, как к верховному главнокомандующему ВСУ, в котором популярно матом объяснили причины ухода с линии фронта. И это был далеко не первый и не последний случай, когда целые подразделения украинских войск отказывались выполнять поставленную им боевую задачу, самовольно покидали передовую и уходили в тыл. Их судьба не завидна. Поскольку таких военнослужащих командование ВСУ объявляет дезертирами и отправляет в следственные изоляторы. Но, есть и такие украинские бойцы, кто тихо, с оружием убегает в неизвестном направлении, и таких далеко не всех ловят.

Также российское военное ведомство недавно сообщило о 50% потерях в 14-й и 66-й бригадах ВСУ. Несколько ранее поступила информация о серьёзных утратах в 92-й механизированной бригаде и 113-й бригаде Теробороны. До этого были измочалены в пух и прах два батальона 63-й механизированной бригады ВСУ и один батальон 35-й бригады морской пехоты ВМСУ. Напоминаю, 35-я бригада морской пехоты уже была однажды полностью уничтожена вместе с командиром. Её, судя по всему - восстановили, чтобы отправить погибать во второй раз. Так же в сводках фигурирует 95-я бригада, которую Киеву пришлось восстанавливать практически с нуля. Статистика уничтоженных соединений ВСУ на этом не заканчивается. Если внимательно просмотреть все обзоры Минобороны РФ за последние два месяца и сравнить их с данными публикуемыми в украинских соцсетях и телеграм каналах как на Украине так и в России, можно прийти к выводу, что примерно с начала лета украинская армия в среднем в день теряет от одной до двух тысяч солдат убитыми и ранеными в сутки. Берём щадящее среднее число от этих двух значений получается, что только за 70 дней лета ВСУ как минимум потеряли порядка 105 000 военнослужащих.

Если принять на веру потери ВСУ, озвученные Новиковым, то выходит, что Киев к настоящему времени безвозвратно утратил значительно больше 500 тысяч солдат с учётом дезертиров, пленных и пропавших без вести. Что выглядит вполне возможным. Примерно на конец марта БиБиСи оценивала численность ВСУ и. других силовых ведомств Украины примерно в миллион двести – миллион триста штыков с учётом проведения всеобщей мобилизации. Потери, указанные Новиковым, объясняют нехватку личного состава в украинских войсках. К тому же Киев планировал создать сильный резерв, вооружённый западным оружием, судя по всему, эта затея провалилась, поскольку командованию ВСУ пришлось латать дыры на фронте.