На Украине заканчиваются потенциальные призывники, больше ставить под ружьё некого?

Аргументы Недели → Армия 13+

17 августа 2022, 17:52 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Министр обороны Незалежной несколько поменял свою риторику, теперь он говорит, что наращивание численности ВСУ далее нецелесообразно. Это наводит на мысль, что Киев довольно близко подошёл к пределу своих возможностей в человеческом мобилизационном ресурсе. Его слова противоречат действиям исполнительной и законодательной властей страны, поскольку они продлили всеобщую мобилизацию.

В частности, Резников сказал: «Довольно много уже мобилизовали в ряды ВСУ и не только ВСУ. Сейчас нужны конкретные специалисты. Это могут быть операторы БПЛА, могут быть специальные айтовцы, связисты, артиллеристы, и так далее. Когда мы получаем продвинутое и более сложное вооружение натовского стандарта, то и специалисты нам нужны такие, которые смогут быстро овладеть этими системами. Что мы, откровенно говоря, очень хорошо и делаем».

То есть, он считает, что на Украине есть ещё ресурс людей с подготовкой по наиболее востребованным военно-учётным специальностям? Этот очередной перл или очередная чудовищная ложь меня очень позабавила. Вот, честное слово, давно я так не смеялся. Откуда взять подготовленных специалистов, когда украинские власти на протяжении долгого времени разваливали систему военного обучения в стране. Разве что призовут пенсионеров возраста 60 +, среди них конечно же есть артиллеристы и танкисты, но воевать старики, у которых в качестве багажа не только знания и опыт, но и обширные букеты болезней – вряд ли смогут.

Конечно же мобилизация на Украине продолжается. Теперь берут в армию всех поголовно в возрасте от 18 до 62 лет не зависимо от состояния здоровья и пригодности к военной службе. Киев обратился к правительствам стран Европы, чтобы те поспособствовали возврату на Украину украинцев призывного возраста, сбежавших за кордон, чтобы не попасть на бойню. Есть мнение, что в уже в ближайшее время Киев начнёт формировать отряды «фольксштурма» из подростков и совсем дряхлых стариков, как это делалось в третьем рейхе весной 1945 года.