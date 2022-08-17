У Черноморского флота новый командующий

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17 августа 2022, 16:24

Фото: Минобороны РФ

Возглавил российский Черноморский флот вице-адмирал Виктор Соколов. Об этом сообщают информационное агентство РИА-Новости. О причинах ухода прежнего командующего ЧФ нет никаких данных.

В информационной заметке говориться: «Членам военного совета прошло представление. Публичного мероприятия не было, и, наверное, его и не будет в связи с введенным в городе желтым уровнем террористической опасности».

Виктор Соколов – выпускник Высшего военно-морского училища им. Фрунзе. Служил на Тихоокеанском флоте на различных командных должностях. Далее окончил академии: Военно-морскую имени адмирала Кузнецова и Генштаба. Командовал Кольской флотилией и возглавлял поход кораблей Северного флота в Средиземное море.