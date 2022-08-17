Залужного на посту главкома ВСУ заменит Сырский

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17 августа 2022, 16:06

Фото: Соцсети

В Киеве обсуждают новость. о том, что Зеленский хочет сместить Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ и назначить его министром обороны. Об этом сообщил украинский информационно-новостной портал «Телеграф».

На посту главкома Залужного заменит Александр Сырский (нынешний главком сухопутных войск ВСУ). Судя по всему, он учился в советское время и начинал служить либо в Вооружённых силах СССР, либо во Внутренних войсках МВД СССР.

В частности, поступила информация следующего содержания: «Глава украинской армии, генерал Валерий Залужный может быть заменен на своем высоком посту. Нынешнему главнокомандующему, вероятно, предложат занять пост министра обороны. Кандидатура на его место тоже уже есть». По данным СМИ, занять место Залужного может нынешний командующий сухопутных войск Украины.