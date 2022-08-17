Киев может развязать бои за Крым

Аргументы Недели → Армия 13+

17 августа 2022, 15:58 Источник: ng.ru

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Прогремевшие во вторник взрывы в Крыму близ Джанкоя на военных складах вывели из строя железную дорогу, повредили трансформаторную подстанцию и жилые дома. Минобороны РФ официально признало факт диверсии. Между тем в Крыму у поселка Гвардейский, по информации СМИ, были зафиксированы взрывы неподалеку от военного аэродрома Черноморского флота.



На территориях, находящихся под контролем российских войск, удары с украинской стороны сопровождаются уничтожением складов с боеприпасами, вооружений, логистических, энергетических и транспортных объектов. По мнению экспертов, это может быть связано с диверсионной деятельностью военных подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ).



В то же время на днях президент Украины Владимир Зеленский выпустил указ о создании структуры «Консультативный совет по вопросам деоккупации и реинтеграции Крыма». Есть основание полагать, что Киев рассматривает варианты начала военных действий, предполагающих попытку возвращения полуострова под свой контроль.



«Диверсии и ЧП на территории важных стратегических военных гарнизонов в Крыму направлены на то, чтобы подорвать тыловое и военно-техническое снабжение российских войск, вывести из строя аэродромы и нанести моральный ущерб войскам», - считает генерал-лейтенант в отставке Юрий Неткачев.



По его словам, поставки Западом Украине высокоточного оружия, ракет, способных уничтожать цели на дальности до 300 км, потенциально дадут возможность уничтожать цели в Крыму.



«Я читал интервью Халука Байрактара, генерального директора компании Baykar, в котором он говорит о том, что в Украине строится не только завод по производству беспилотных летательных аппаратов типа Bayraktar TB2 (Bayraktar Akıncı и Bayraktar Kizilelma), но и исследовательский центр, где будет тестироваться новое турецко-украинское высокоточное оружие. Это говорит, во-первых, что не только в Киеве, но и в Стамбуле, и в целом в НАТО не сильно боятся российских ударов по территории Украины, которые Москва делает в рамках своей спецоперации. А во-вторых, что при поддержке Запада Киев готов к долгим боевым действиям против Российской армии и ее союзников», - отметил Неткачев.



Полковник в отставке Николай Шульгин обратил внимание на планы Киева по увеличению расходов на оборону и безопасность.



«В понедельник Верховная рада проголосовала за увеличение расходной части бюджета на 270 млрд грн, то есть на 7,3 млрд долл. Таким образом, в бюджете Украины на 2022 год оборонные расходы вырастут до 30 млрд долл. Это очень много. Фактически по сравнению с прошлым годом оборонные расходы увеличились в 10 раз. И это без учета помощи Запада. Только США с начала спецоперации передали Киеву военной помощи на 8,5 млрд долл. Как заявил министр финансов Сергей Марченко, Украина до конца 2022 года рассчитывает получить еще 12–16 млрд долл. от западных партнеров. Вся эта помощь опять же пойдет на военные нужды», - подчеркнул Шульгин.



По данным Главного управления военной разведки Украины, Военно-промышленная комиссия РФ готовится к началу осени изменить программу гособоронзаказа, а также к тому, чтобы увеличить расходы на оборону на 600–700 млрд руб. (примерно на 10 млрд долл.).



«Сейчас, если соизмерять с курсом валюты США, расходы РФ на национальную оборону составляют в 2022 году чуть более 56 млрд долл. (3510 млрд руб.), или 2,6% от ВВП страны. Увеличение этих расходов на 10 млрд долл. – это прирост всего в 18%, то есть менее чем на пятую часть. Тогда как в Украине эти расходы увеличены гораздо существеннее. В условиях высоких цен на энергоресурсы, которые РФ продолжает продавать на мировом рынке, у России есть подушка безопасности, чтобы расширить военное производство, а значит, добиться новых побед при выполнении задач спецоперации», - заключил Николай Шульгин.



