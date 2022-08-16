Украинские спецслужбы активизировали деятельность своих диверсантов на территории России

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16 августа 2022, 16:11 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: ГУР ВСУ

К взрывам на складе боеприпасов под Джанкоем причастно элитное украинское подразделение. Об этом американскому изданию New York Times на правах анонимности сообщил высокопоставленный украинский чиновник. Минобороны РФ также подтвердило, что это была диверсия. К слову, она уже вторая в Крыму, за короткий промежуток времени.

Телеграм-канал «Миротворец» пишет: «Высокопоставленный чиновник из Украины сообщил New York Times. По его словам, подразделение работало в тылу российских войск и совершило диверсию, устроив взрыв на складе боеприпасов».

Ранее ФСБ РФ сообщала, что в Курской области украинскими диверсантами 4, 9 и 12 августа были подорваны опоры ЛЭП, питающие АЭС, и что приняты меры по усилению охраны объектов атомной энергетики.

Эксперты указывают, что с потоком беженцев из Украины на территорию России проникли диверсионные группы и отдельные диверсанты. Они действуют как самостоятельно, так и опираясь на сочувствующих из местных жителей. Это та «пятая колонна», о которой ранее говорил Сергей Шойгу. Поступают данные, что украинские диверсанты также ведут пропагандистскую деятельность на территории России и пытаются вербовать россиян.

ФСБ неоднократно сообщала, что спецслужбы Украины работают под руководством соответствующих организаций разведывательного сообщества США и их союзников.