«Цирконы» появятся на российских кораблях после соответствующего решения МО РФ

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15 августа 2022, 16:34

Фото: Минобороны РФ

Российские надводные корабли вооружат гиперзвуковыми ракетными комплексами «Циркон», которые поступят на вооружение ВМФ РФ после соответствующего решения Минобороны РФ, сообщило агентство «Интерфакс», ссылаясь на слова гендиректора «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК) Алексея Рахманова. Тот же источник сообщил о перспективах развития парка кораблей дальней океанской зоны.

Рахманов заявил на открытии форума: «Мы очень рады, что нашли общее понимание с Министерством обороны. Как только они разместят заказ, на соответствующие корабли, на пусковые установки эти ракеты будут установлены. Так что здесь все идет по плану… испытания прошли хорошо, вселяет уверенность, что наконец-то мы идем в правильной секвенции: сначала испытывается оружие, а потом под него адаптируется носитель».

Также глава ОСК рассказал: «Минобороны решило, что корабли класса «фрегат» дальней морской зоны должны базироваться на одном проекте. Сейчас идут отработки технического проекта. Как только он будет одобрен, мы озвучим, что это будет за проект, его квалификацию и так далее». Речь идёт о проекте 22350М головным кораблём которого является фрегат «Адмирал Горшков».

Кроме того, стало известно, что российское военное ведомство не отказывается от намерения вернуть в строй тяжёлый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», согласно анонсированной информации после окончания ремонта срок его службы продлят на 25 лет.

Далее, стало известно, что начало испытания перспективного однодвигательного истребителя пятого поколения Су-75 переносится на 2024 год.