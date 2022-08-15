Британия фактически является спонсором терроризма, а её военный министр – организатором терактов

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15 августа 2022, 15:38 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: ФСБ

О намерении Киева уничтожить Крымский мост говорят уже давно, с момента его пуска в эксплуатацию. Однако сейчас стало известно, что Украина провела переговоры с военным министром Британии Беном Уоллесом о планах и способах осуществления этого акта, который является по всем признакам террористическим. Кроме того, британские инструкторы обучают и руководят диверсионными группами СБУ и ВСУ, которые проводят террористические акты на освобождённой от укро-нацистов территории.

«Украина на июньском саммите НАТО провела переговоры с министром обороны Великобритании, на которых обсуждались планы по уничтожению Крымского моста, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко», - сообщает телеграм-канал Миротворец. Впрочем, об этом информируют и другие ТК, а также официальные СМИ.

Получается, что британский военный министр принимал и возможно принимает непосредственное участие в организации крупного террористического акта. А это лицо является членом правительства Британии и следственно представляет её как государство. Какие ещё нужны доказательства, чтобы обвинить эту страну в спонсорстве терроризма? Помимо подготовки к подрыву Крымского моста, Лондон направил своих военнослужащих из 22-го полка САС на Украину для обучения украинских диверсантов и участия в террористических действиях на территории, освобождённой от укро-нацистов.

Только за последнее время было совершено не менее восьми покушений на ответственных лиц новой администрации. Трое из них погибли. Причём в большинстве случаев был устроен подрыв мины или фугаса – явный почерк боевиков из 22-го полка САС. А сколько заложенных мин было обезврежено? В частности, в Херсонской области, сейчас проводятся оперативно-войсковые мероприятия по ликвидации террористической сети, подготовленной под руководством и с помощью британских «специалистов». Не менее серьёзно обстоят дела в других регионах. На Донбассе и освобождённых районах Харьковской области и даже на территории России действуют украинские террористические ячейки британского разлива. Недавние теракты в Севастополе и в Крыму тому свежие доказательства. Ранее теракты зафиксированы в Курской, Белгородской, Ростовской и других областях. За эти злодеяния должен в первую очередь ответить Лондон, как их организатор и руководитель.