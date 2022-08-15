США намеренно идут на военный конфликт с Китаем и Россией, - об этом заявил ветеран холодной войны Генри Киссинджер

Аргументы Недели → Армия 13+

15 августа 2022, 11:04 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

На минувшей неделе, стала ещё более ощутимой опасность начала ядерного конфликта на нашей планете. Безответственные действия США провоцируют возникновение новых «горячих точек». Вашингтон упорно борется за мировое господство, но силёнок у него явно на это не хватает. Ситуацию спасают нерешительность Пекина и сверхосторожные действия Москвы. Однако ни то, ни другое, похоже, не являются теми мерами, которые могут уберечь Землю от ядерного апокалипсиса.



Начнём с того, что бывший советник президента Никсона по национальной безопасности и столь же бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, интеллектуал и дальновидный политик, заявил:



«Мы находимся на грани войны с Россией и Китаем из-за проблем, которые мы отчасти создали без какого-либо представления о том, чем это закончится или к чему это должно привести».



Он явно указал, что Вашингтон стал абсолютно недальновидным в международных отношениях, а это в первую очередь может навредить ему самому. Недальновидная политика Вашингтона проявилась в создании пояса напряжённости в Восточной Европе и уже привела к опосредованному вооружённому противостоянию НАТО с Россией на территории Украины. В том же русофобском направлении, что и Киев, семимильными шагами движется Прибалтика, которая требует от США поставок оружия, намеренно ссорится с Москвой и предпринимает действия, нарушающие права человека, против русского населения, проживающего на территории стран этого региона.



Военный министр Латвии Артис Пабрикс, видимо, страдает от недостатка интеллекта более своих коллег и покрывает этот недостаток агрессивной антироссийской риторикой. Именно из его уст прозвучала просьба в адрес министра обороны США Ллойда Остина о выделении Риге оружия и боевой техники в том же ключе, что и Украине. Как будто Ллойд в этом деле что-то решает. В ответ стало известно, что администрация президента США Джо Байдена пообещала нарастить число учений в странах Балтии. Более того, наметились мероприятия о создании общей для них системы ПВО. Кстати, на прошедшей неделе о том же начали переговоры военные ведомства Финляндии и Эстонии. Кроме того, эстонский министр Ханно Певкур предложил Финляндии блокировать Финский залив для российских кораблей. Ему, похоже, нравится облик Моськи из известной басни Крылова. Впрочем, вся Прибалтика великолепно умещается в этот образ. Другой чиновник эстонского минобороны Кусти Салм заявил прессе:



«HIMARS, Reapers, контрбатарейные радары: это то, что нам понадобится больше всего с точки зрения военной смертоносной мощи, которая неизбежно потребуется для сдерживания России».



Такой подход к общению с грозным восточным соседом не добавляет веса этой карликовой стране с её мизерной недоармией. Можно с уверенностью говорить, что власти прибалтов сами провоцируют будущий военный конфликт в своём регионе.



И, похоже, чтобы лаять на Россию было не так страшно, прибалтийские правительства умоляют Вашингтон о размещении у себя дополнительных контингентов войск НАТО. Предпочтение при этом отдаётся силам США. Поскольку указывается именно на то, что Америка увеличила свое военное присутствие в Европе до 100 тыс. штыков, но обошла вниманием прибалтийские страны. На самом деле для ВС США стратегически не выгодно размещать свои войска в зоне поражения максимальным количеством огневых средств Армии России. Вашингтон расположен предоставить право погибать первыми - прибалтам, полякам и своим союзникам по НАТО в случае войны с Москвой. Размещение американских войск на втором и третьем оперативных эшелонах даёт Пентагону некоторое стратегическое преимущество, хотя бы уже в том, что он сохранит свою армию на начальной фазе войны и сможет использовать её как оперативный или стратегический резерв. А первый эшелон будет находиться под огнём максимального количества средств поражения обеих сторон. Поэтому на начальной стадии войны первый эшелон будет настоящей мясорубкой. Также Штаты надеются, что Россия не будет применять своё стратегическое ядерное оружие, а в крайнем случае пойдёт только на использование тактических боеголовок. Сам Пентагон придерживается именно этой концепции в своих планируемых боевых действиях.



На другом конце Земли, на Тихом океане, американцы делают всё, чтобы заставить Китай либо начать войну, либо капитулировать без таковой. Это всё тот же любимый янками покер. Они в значительной мере блефуют и на этот раз идут ва-банк. Чем такая агрессивная игра может закончиться предсказать не сложно, теперь всё зависит от сдержанности или, напротив – решительности Китая.



На минувшей неделе закончила учения в районе ЮКМ 9-я ударная авианосная группа (АУГ). Её флагман авианосец Abraham Lincoln («класса Нимиц») несёт авиакрыло, в составе которого находится 314-я истребительная авиаэскадрилья КМП США, оснащённая самолетами F-35C. В данных манёврах в какой-то момент участвовала и другая АУГ, возглавляемая авианосцем (того же класса) Carl Vinson. Получается, что Пентагон в настоящий момент сосредоточил в восточной части Тихого океана четыре из десяти своих авианосных ударных групп. Это не говорит о том, что война может начаться завтра, но - предзнаменование нехорошее. Сигналом станет момент, когда ВМС США соберут до восьми своих АУГ на удалении боевого радиуса действия американской палубной авиации от берегов Китая. В довершение ко всему, американские конгрессмены толпой повалили с визитами на Тайвань, чтобы раззадорить посильнее китайское политическое руководство. Всё вышеизложенное указывает на то, что старик Киссинджер – прав, сто раз прав в своих выводах.



