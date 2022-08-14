Американская мотопехота защитится от дронов лазерными системами

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14 августа 2022, 17:27 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Армии США

Армия США планирует вооружить боевую машину пехоты 20-киловаттным лазером, который сможет уничтожать беспилотные летательные аппараты. Воплощением в жизнь данной программы занимается Управление оперативных возможностей и критических технологий.

Программа, получившая название «Армейский многоцелевой лазер высокой энергии» или AMP-HEL, направлена на создание средства защиты пехоты и её боевых машин от небольших беспилотников. Её анонсировал 10 августа директор технического отдела Нил Тергуд в Министерстве космической и противоракетной обороны в ходе симпозиума в Хантсвилле, штат Алабама.



Лазерная система была разработана совместно с Объединенным управлением противодействия малым беспилотным авиационным комплексам, и она уже была продемонстрирована. Об этом заявила на симпозиуме заместитель директора Управления быстрых возможностей и критических технологий Джинни Соммер. Теперь идёт подготовка ПВО малой дальности направленной энергии — это 50-киловаттный лазер, установленный на боевой машине «Страйкер».

Командование сухопутных сил США готовится к поставке первых прототипов армейской системы защиты от непрямого огня — то есть, лазерной системы высокой энергии, которая оснащена установленным на грузовике лазером мощностью 300 киловатт.

Начало поставки намечено на четвертый квартал 2024 финансового года.