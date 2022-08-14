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Северный флот РФ проведёт маневры на море и на суше

, 17:19

Северный флот РФ проведёт маневры на море и на суше
Фото: Минобороны РФ

Отряд боевых кораблей Северного флота прибыл к острову Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа, где проведет учения по организации обороны островной зоны в Арктике. Об этом в воскресенье сообщило новостное агентство «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу СФ.

В учениях примут участие экипажи большого десантного корабля «Адмирал Левченко», большого десантного корабля «Александр Отраковский"». Кроме кораблей в маневрах будут задействованы расчёты берегового ракетного комплекса «Бастион».

Пресс-служба СФ уточняет: «Военные моряки совместно с личным составом дислоцированной на острове тактической группы Северного флота отработают ряд совместных действий по организации обороны островной зоны в Арктике… В ходе совместных действий североморцы отработают уничтожение морского десантного отряда условного противника и отражение средств воздушного нападения на собственные силы».

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