Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине

Аргументы Недели → Армия 13+

14 августа 2022, 16:25

Фото: Минобороны РФ

В результате наступательных действий Вооруженных Сил Российской Федерации полностью освобожден населенный пункт Уды Харьковской области. Высокоточными ударами ВКС России по пункту временной дислокации 66-й механизированной бригады в районе населенного пункта Дзержинск Донецкой Народной Республики уничтожено до 40 националистов и 9 единиц военной техники, сообщает Минобороны РФ.

В результате ударов ВКС России по скоплениям живой силы и военной техники 63-й механизированной бригады ВСУ в районах Белая Криница и Белогорка Херсонской области уничтожено 35 националистов и 15 единиц бронетанковой и автомобильной техники.

Сосредоточенными огневыми ударами по позициям 53-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Срибное Донецкой Народной Республики уничтожено до двухсот националистов и 15 единиц военной техники.

В районах населенных пунктов Опытное и Первомайское Донецкой Народной Республики более двухсот военнослужащих 56-й мотопехотной бригады ВСУ отказались выполнять боевые задачи и самовольно оставили позиции из-за больших потерь. Так, в третьем батальоне данной бригады, действовавшим в районе Марьинки, из 580 человек списочного состава осталось около 140 военнослужащих.

Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины.

Уничтожена радиолокационная станция обнаружения и наведения целей, склад горючего, два склада боеприпасов, два склада ракетно-артиллерийского вооружения 58-й мотопехотной бригады и 63-й механизированной бригады.

Поражены пять пунктов управления, в том числе 43-й воздушно-десантной бригады в, артиллерийской группы 79-й десантно-штурмовой бригады, штаб 247-го батальона 127-й бригады территориальной обороны, четыре пункта временной дислокации подразделений 113-й бригады территориальной обороны, а также живая сила, вооружение и военная техника в 151-м районе.

В ходе контрбатарейной борьбы подавлены: взвод реактивных систем залпового огня «Град», артиллерийский взвод орудий «Гиацинт-Б», а также семь взводов гаубиц Д-30 на огневых позициях. Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты два украинских беспилотных летательных аппарата.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 267 самолетов, 148 вертолетов, 1738 беспилотных летательных аппаратов, 365 зенитных ракетных комплексов, 4303 танка и других боевых бронированных машин, 798 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3298 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4888 единиц специальной военной автомобильной техники.