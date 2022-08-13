Есть подозрение, что Киев отказался от формирования резервного корпуса, из-за необходимости затыкать дыры на фронте

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13 августа 2022, 17:48 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Минобороны РФ

Минобороны сообщило о полном освобождении населенного пункта (н/п) Пески Донецкой Народной Республики. Ранее сообщалось, что огнём российского подразделения ТОС был уничтожен последний опорный пункт ВСУ в этом н/п. Напоминаем, что Пески за 8 предыдущих лет был превращён в мощный укрепрайон. В этом н/п было сосредоточенно до четырёх пехотных и механизированных бригад, отряды националистов и много артиллерии как ствольной, так и реактивной.

Военное ведомство РФ как бы подчёркивает, что российские войска нацелена на уничтожение украинской армии, при максимальном сохранении своего личного состава. Об этом свидетельствуют сводки Минобороны, в который чётко указано, что массированно применяются с российской стороны фронтовая, армейская авиация, а также ракетные подразделения и артиллерия во всех её видах. Результат есть, и он очень позитивный для ВС ФР. Буквально на всех направлениях ВСУ несут серьёзные потери в живой силе, а на Донбасской дуге украинские войска уничтожаются радикально, они буквально выжигаются чуть ли не поголовно.

Игорь Конашенков упомянул об обстреле ракетами «Калибр» и системами залпового огня станции Гавриловка близ Харькова, где на тот момент находились подразделения 30-й механизированной бригады, в результате было выбито из строя личного состава, как минимум батальон (70 – двухсотых и 300 - трёхсотых). А это резерв северной группировки ВСУ, которая в значительной степени обескровлена. Южнее, в Краматорско-Славянско-Артёмовском кластере под плотным артиллерийским огнём оказались 10-я горная штурмовая и 72-я механизированная бригады. Первая потеряла до 170 человек и 12 единиц боевой техники, а вторая – лишилась двух полнокровных рот. Ещё немного южнее на запад от Донецка российская артиллерия накрыла личный состав 66-й мехбригады (уничтожено до 100 бойцов), которая формировалась в составе резервного корпуса ВСУ. Поэтому есть подозрение, что украинское командование вынуждено было распылить этот резерв, предназначавшийся для сокрушительного контрнаступления ВСУ, ради латания дыр на фронте. Похоже Киев отказался от этого своего «грандиозного» плана. Судя по тому как организована учёба украинских военных в Британии, Германии, Польше и Прибалтике, там тоже нет признаков формирования мощного резерва, а идёт текучая или цикличная работа по подготовке личного состава ВСУ, точнее - военнослужащих определённых военно-учётных специальностей: танкистов артиллеристов для расчётов САУ, гаубиц, РСЗО западного образца, операторов противотанковых средств и беспилотников, бойцов ССО и прочих.

Эти контингенты по мере завершения курса обучения отправляются на фронт. На территории Украины в военно-учебных центрах так же ведётся подготовка новобранцев в Сумской, Харьковской, Черниговской, Ровенской, Житомирской, Киевской и других тыловых областях. Причём подготовке пехоты практические не уделяется никакого внимания. Чуть больше отводят времени на подготовку артиллеристов и миномётчиков. Также выделяются ограниченные средства и время на практику новоиспечённых лётчиков, от сюда их неспособность даже на элементарное выживание в боевой обстановке, украинские самолёты и вертолёты горят с угрожающей частотой. Их выбивают практически сразу же после вступления в бой.

ВС РФ открыли охоту на тяжёлое вооружение западного образца и иностранных наёмников. Помимо этого, плотным огнём накрываются все выявленные разведкой места скопления живой силы и техники. Подсчёт потерь противника в этом случае затруднён, поскольку само украинское командование его практически не ведёт, точнее введёт очень выборочно. Поэтому, общие утраты ВСУ можно только примерно подсчитать путём логических рассуждений.