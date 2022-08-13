Руководители командований ВС США получили возможность проявлять инициативу, к чему это может привести?

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13 августа 2022, 13:44 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото Армии США

Командования космических, кибернетических войск и сил специальных операций Армии США заявило, что они сформировали концепцию взаимодействия, которую назвали «триада», для повышения функциональных возможностей во всех областях. Об этом пишут американские специализированные военные издания.

Тема взаимодействия высокотехнологичных родов ВС США с сухопутными войсками уже давно муссируется в американской прессе. Судя по всему, следующим шагом будут разработки, касающиеся взаимодействия космических и кибернетических войск с ВМС, ВВС и Корпусом морской пехоты.

Концепция триады заключается в интеграции и объединении внутренних возможностей Командования космической и противоракетной обороны армии США, Армейского киберкомандования и Армейского командования специальных операций, чтобы предоставить командирам подразделений, ведущих боевые действия на суше, исчерпывающую информацию о противнике и местности в любой точке мира.

Издания цитируют слова генерал-лейтенанта Даниэля Карблера, которые он произнёс 9 августа на симпозиуме по космической и противоракетной обороне командующий армейским командованием космической и противоракетной обороны: «Мы знаем, что космические возможности армии станут еще более значительными, если они будут использоваться совместно с кибероперациями и специальными операциями… Эта новая триада позволяет нам максимально эффективно использовать индивидуальные сильные стороны, предоставляя гибкие возможности для противодействия ложной или дезинформации, кибератакам и нерегулярным асимметричным угрозам. Эти варианты включают внезапный удар в любом месте и в любое время, а также ответный удар или ответ на атаку противника».

«Триада» хорошо вписывается в основную концепцию многодоменных военных сухопутных войск. Глава командования армейских сил специальных операций USASOC генерал-лейтенант Джон Брага заявил в ходе брифинга на той же конференции: «Информационные операции чрезвычайно важны, операции влияния чрезвычайно важны, вклад в комплексное сдерживание чрезвычайно важен…с помощью «триады» возможен переход от нелетальных действий таких, как информационные операции к более кинетическим вариантам, главное это лишение противника возможности оказывать сопротивление с этой целью на него должно быть обращено постоянное разноплановое воздействие, организация и осуществление которого требуют нового подхода».

Идея триады можно сказать принадлежит Карблеру, нечто подобное он практиковал, находясь на службе в Стратегическом командовании США, где очевидна необходимость интеграции различных сил ядерного сдерживания, а также источников информации - кибернетической и космической составляющих ВС США. Свою толику идей добавил в эту концепцию бригадный генерал Гийом Боурпер, так же обладающий опытов службы в силах специальных операций. В дальнейшей разработке концепции поучаствовал ещё один эксперт в этом деле - бригадный генерал Исаак Пельтье также имеет опыт проведения специальных операций. Кстати, всё это лица публичные и информацию на них можно собрать через интернет.

Суть идеи сводится к тому, что возможности кибервойск и космических сил по сбору разведывательной информации покрывают всю поверхность планеты, на их основе планируются и осуществляются специальные операции соответствующими структурами на территории противника без географического ограничения, от применения мягкой силы до военного воздействия.

Глава киберкомандования армии США генерал-лейтенант Мария Барретт подчеркнула: «Ни один из участников триады не ограничен определенным регионом …это позволяет нам предоставлять больше возможностей (для действий силам СО ВС США) в условиях конкуренции, кризисов и конфликтов…мы можем сейчас более мобильны, чем раньше и. более конкурентноспособны (на поле боя) в эпоху, когда информационные данные имеют первостепенное значение».

Судя по всему, руководителям различных командований ВС США даётся возможность проявлять инициативу по очень ответственным вопросам вплоть до создания концепций и воплощения их в жизнь. Вероятно, под эти решения выделяется немалый бюджет, поскольку уже заявлено о проведении совместных мероприятий вышеуказанными командованиями вплоть до осуществления специализированных учений. Можно предположить, что в ближайшей перспективе им будет позволено проверить наработки на практике.



Участники «триады» задействованы в проекте «Конвергенция», который стартует этой осенью и представляет собой более широкую кампанию обучения взаимодействию меж видами и родами ВС США. Дело в том, что это связано со спецификой организации американских вооружённых сил, которые стоят из совершенно самостоятельных видов, каждый из которых как бы является отдельным министерством. Для общего управления существует Объединённый комитет начальников штабов, в котором работают под общим руководством представители всех видов ВС США, но, похоже этого для организации более тесного межвидового взаимодействия недостаточно. Поэтому разрешена инициатива на более низком уровне. Насколько она эффективна? Для России, возможно, эта чехарда в стане врага может быть очень и очень полезна. Практика показывает, что инициатива зачастую бывает излишней, точнее – вредной, всё как говорится хорошо в разумных пределах, а когда действия подчинённых выходят за эти рамки, результат может быть самый непредсказуемо отрицательный.