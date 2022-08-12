Шойгу были представлены новейшие разработки в области бронетехники и оружия

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12 августа 2022, 20:24

Фото: Минобороны РФ

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу совершил рабочую поездку в Свердловскую область, где проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Об этом сообщает ДИМК МО РФ.

Руководством предприятий главе оборонного ведомства были представлены новейшие разработки в области бронетехники и оружия, доложены варианты модернизации образцов техники, стоящей на вооружении российской армии.

Министр обороны ознакомился с новейшими образцами вооружения, военной и специальной техники, выпускаемыми на предприятиях. Также Сергею Шойгу продемонстрировали технологический процесс и производственные линии, на которых осуществляется сборка различной военной техники.

Министр обороны провел рабочие совещания с руководством предприятий и профильных органов военного управления, на которых обратил особое внимание на соблюдение графика выполнения государственного оборонного заказа.