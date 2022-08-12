Проведена ротация военнослужащих США, занимающихся обучением подразделений ВСУ

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12 августа 2022, 20:14

Фото: Соцсети

В Графенвере (Германия) проведена торжественная церемония замены в рамках миссии JMTG-U оперативной группы Gator 53-й пехотной бригады на оперативную группу Orion 27-й пехотной бригады национальной гвардии штата Нью-Йорк.

Группа Gator приступила к обучению украинцев в ноябре 2021 года в международном центре миротворчества и безопасности СВУ в Яворове. В феврале 2022 года американские военные инструкторы были передислоцированы в Германию, а в апреле возобновили подготовку украинских военнослужащих на базе 7-го учебного командования ВС США.

За это время американцы обучили около 1500 военнослужащих ВСУ.

Группа Orion принимает участие в подготовке украинских подразделений уже во второй раз, первый – в 2017 году. Группу возглавил полковник Уильям Мерфи. Примечательно, что в составе 27-й пехотной бригады имеется 1-й дивизион 258-го полка полевой артиллерии, оснащенный 155-мм гаубицами М777.