14-я мехбригада ВСУ уничтожена, её остатки выведены в тыл на переформирование

Аргументы Недели → Армия 13+

12 августа 2022, 17:20 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Минобороны РФ

Минобороны РФ сообщило: «В результате наступательных действий союзных сил в районе СОЛЕДАРА потери 14-й механизированной бригады ВСУ составили более двух тысяч человек, остатки личного состава бригады выведены украинским командованием в тыловые районы».

Напоминаем, что численность боевых подразделений мехбригады ВСУ составляется 2771 человека и численность артиллерийских подразделений бригады – 1052. Именно эта часть военнослужащих несёт основные потери в бою, но главным образом в первую очередь под огнём оказывается мотопехота. И судя по числу, представленному Минобороны РФ потери боевого состава 14-й МБр ВСУ превысили 70%. По военной статистике потеря 50% личного состава означает, что войсковое формирование, понесшее его – уничтожено.

Уже при потере от 25% до 30% личного состава подразделение, часть, соединение необходимо вывести в тыл для пополнения, переоснащения отдыха и боевой подготовки. Но украинское командование не следует этому правилу, что является очень серьёзной ошибкой, ведущей к потере боеспособности войск и краху фронта. Так, например 56-я бригада, понесшая свыше 70% урона в живой силе, была оставлена на передовой. В результате целый 23-й батальон этого соединения отказался выполнять боевую задачу, самовольно покинул позиции и убыл в тыл. Похоже солдаты это сделали вопреки воле офицеров. К тому же нет никакой информации о том, что уходу данного подразделения в тыл препятствовал какой-нибудь заградотряд.

Похоже и с этим у ВСУ сейчас стало туго. Проведение пополнения практически уничтоженных войсковых формирований на передовой, под огнём противника в какой-то момент обернётся для ВСУ неисправимой проблемой. Почему украинское командование идёт на столь неправильные шаги? Есть на этот счёт два предположения: либо Генштаб ВСУ держит для не раз заявленного масштабного наступления сильный боеспособный резерв и намеренно не использует его для ротации, оставляя прочие войска на произвол судьбы; либо у Киева вообще нет никакого даже средне подготовленного резерва и он на скорую руку латает дыры на фронте тем, что имеет или тем, что успевает собрать в результате бездарно проводимой мобилизации.

Плюс ко всем недостаткам в управлении войсками в целом, некоторые командиры бригад вообще не появляются на передовой и руководят своими соединениями из глубокого тыла. Тем временем личный состав соединений ВСУ массово гибнет под огнём авиации и артиллерии ВС РФ. Стало известно, что под Николаевом в Новогригорьевке российская авиация разнесла в пыль позиции 28-й мехбригады поджарив до хрустящей корочки около сотни украинских бойцов, и превратив в металлолом девять единиц военной техники.

На Донбасской дуге ВС РФ не дают поднять украинским войскам головы. В Марьинке после артналёта на район обороны 3-го батальона 66-ой МБр вышеуказанное подразделение потеряло более 50% личного состава, то есть можно говорить, что оно уничтожено. В Зайцево российская артиллерия перепахала один из ротных опорных пунктов 58-й мотопехотной бригады и отправила к праотцам около 40 украинских солдат.

В добавок к вышесказанному фронтовая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия ВС РФ обстреляли 157 мест скопления живой силы и боевой техники ВСУ.

И ещё под огнём оказались командные пункты 4-й танковой бригады в Залимане Харьковской области и 103-й бригады территориальной обороны в Николаевке (ДНР). Также удары пришлись по хранилищам и складам ГСМ и боеприпасов. Контрбатарейная борьба также имеет результаты. Есть сведения об уничтожении РЛС AN/MPQ-64, целых подразделений ствольной и реактивной артиллерии противника.