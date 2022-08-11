Три батальона 57-й бригады ВСУ понесли большие потери, не сделав ни одного выстрела

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11 августа 2022, 18:34 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

42-й мотопехотный батальон 57й МПБр потерял большую части личного состава и самостоятельно покинул передовую. По словам одного из бойцов данное подразделение формировалось в Черкассах из призывников, набранных в городе и области. Ранее этот батальон формировался как подразделение территориальной обороны Кировоградской области.



Судя по всему, из-за того, что человеческий ресурс в Кировоградской области иссяк, теперь 42-й батальон полностью передали из сил территориальной обороны в подчинение 57-й бригады ВСУ. Данное соединение занимает район обороны в Авдеевке.

Кстати, ранее о серьёзных потерях в живой силе этой бригады, то есть о фактическом её уничтожении, сообщало российские Минобороны.

Остатки 42-го батальона потеряв более половины своих бойцов убитыми покинули передовую и обратились к командованию ВСУ через соцсети, записав видео. Самый активный боец 42-го батальона рассказал, что 2-я рота вышла на передовую 8 числа и через два часа боя практически перестала существовать, не успев толком сделать ни одного выстрела. После чего её остатки и 1-я рота того же батальона покинули свои позиции и ушли в тыл, то есть они решили вернуться в Черкассы.

Тот же человек сообщил, что ранее был уничтожен 20-й батальон ВСУ о нём ни слуха, ни духа. 56-й батальон исчез бесследно. «Ни одного из вышеперечисленных батальонов (включая 42-й -ред.) нет в документах ВСУ», - заявил всё тот же боец.

Призывники из Черкасской области погибают и о них нет никаких известий. Командование ВСУ замалчивает эти факты.

Новобранцы из этого региона вообще без подготовки даже без самой элементарной оказываются под огнём. Потери за считанные дни прибывания на передовой столь велики, что от каждого батальона остаётся от 30 до 50 человек.