В России разработаны новые высокоточные ракеты

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11 августа 2022, 15:26

Фото: Соцсети

На международном форуме «Армия-2022» корпорация «Тактические ракетные вооружения» (КТРВ) представит многоцелевую самонаводящуюся ракету малой дальности Х-МД-Э. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя КТРВ.

Источник сообщил агентству: «Покажем межвидовую многоцелевую самонаводящуюся ракету малой дальности модульного построения Х-МД-Э, которая может применяться с авиационных и морских носителей, а также с беспилотников». Кстати, тема беспилотников всё более становится актуальной в современных войнах. В ходе специальной военной операции ВС РФ на Украине им отводится значительная роль. Британия проводит разработки по использованию роя беспилотников в воздушном бою. Китай похоже опередил британцев и в ходе ныне текущих военных учений рой тяжёлых беспилотников НОАК облетел остров Тайвань по кругу. В сети широко распространена информация о том, что Россия закупает тяжёлые ударные беспилотные летательные аппараты в Иране модификаций Shahed-129 и Shahed-191, в настоящее время идёт подготовка операторов. То есть роль беспилотников в современном бою будет только повышаться.

Что касается новой ракеты. Представитель КТРВ подчеркнул, что данное изделие «разработано в трех модификациях: с полуактивной лазерной головкой самонаведения (ГСН) — индекс Х-МД-Э1; с активной радиолокационной ГСН — индекс Х-МД-Э2; с пассивной радиолокационной ГСН — индекс Х-МД-Э3», а при стартовой массе 110 килограммов максимальная дальность пуска ракеты, оснащенной осколочно-фугасной боевой частью массой 30 килограммов, достигает 40 километров».

На том же форуме будет представлена новая многофункциональная малозаметная высокоточная крылатая ракета X-69 воздушного базирования.