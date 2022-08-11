Два соединения ВСУ можно считать уничтоженными

Аргументы Недели → Армия 13+

11 августа 2022, 15:05 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Минобороны РФ

Что означает сообщение Минобороны следующего содержания: «В результате активных наступательных боевых действий союзных сил ликвидировано более 50 процентов личного состава в 14-й и 66-й механизированных бригадах ВСУ на Артёмовском и Авдеевском направлениях».

По военным меркам если в войсковом формировании наблюдаются потери личного 50% и выше, то, оно считается уничтоженным. В военной практике такие войсковые единицы необходимо немедленно или по возможности, как можно скорее вывести в тыл для переформирования. Зачастую их вообще расформировывают, а оставшийся личный состав направляют в другие войсковые части (или соединения). Впрочем, в российской и советской военной практике и при таких потерях в войсковой части, если боевое знамя сохранено, её восстанавливают. Процесс переформирования длится в военное время до полутора месяцев. Мало того, что нужно пополнить уничтоженную войсковую единицу новым личным составом, большая часть которого – это новобранцы. Придётся её довооружить, заменить изношенные образцы оружия и техники. Необходимо также обучить новобранцев и отработать слаженность подразделений на всех уровнях, в том числе и в составе восстановленного формирования.

По штатному расписанию численность одной механизированной бригады ВСУ составляет: личный состав мотопехотных подразделений – 2771, личный состав бригадной артиллерии -1052, личный состав служб обеспечения – 1549; итого – 5372 штыков. Половина от него 2686 штыков. Впрочем, половину можно не считать, когда речь идёт о потерях в двух бригадах.

Получатся, что за некоторый промежуток времени выбито из строя более 5372 бойцов, то есть - более одной полнокровной бригады. Можно себе представить плотное огневое воздействия российских войск на личный состав ВСУ на вышесказанных направлениях. Поэтому следующая информация о том, что фиксируется массовое дезертирство и самовольное оставление националистами занимаемых позиций в украинской армии – звучит более чем логично.