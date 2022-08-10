Западная пресса считает, что потери ВСУ составляют 191 тыс. человек, но, в реальности, и это число занижено

Аргументы Недели → Армия 13+

10 августа 2022, 19:37 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото «News Of Russia»

Западные СМИ решили проявить объективность в оценке потерь сторон в ходе боевых действий на Украине. Мы не будем рассматривать данные, приведённые европейской и заокеанской прессой о потерях в российской армии, поскольку разрешено пользоваться только официальными российскими источниками. Скажу только, что даже по данным западных СМИ они в разы меньше, чем потери ВСУ.

Пресса Старого и Нового света, как всегда, ссылается на британские спецслужбы, которые, по собственному признанию, оказались осведомлены лучше всех. Согласно этому источнику, украинская армия потеряла убитыми и ранеными (безвозвратными, получившими тяжёлые ранения) около 191 000 человек. Причём, это не самые свежие данные. Украинские военные зачатую отказываются собирать трупы своих товарищей по оружию и бросают их на поле боя. К тому же, начиная с ротного уровня и выше украинские командиры сильно занижают уровень потерь, и многие погибшие солдаты числятся живыми. А их денежное довольствие делят меду собой начальники разных уровней.

Более того, приведённые данные не учитывают дезертиров, отказников воевать, которые сейчас находятся за решёткой и попавших в плен. Эти не погибли и не относятся к категории «санитарных». Поэтому ввожу самую строгую погрешность в оценку британских спецслужб: на невозвратные потери плюс 25-30%, всего на потери с учётом отказников, дезертиров и пленных – ещё плюс к ранее полученному числу 15 -20%. Есть дополнительная мера – это те, кто изначально числился мобилизованным, но за определённую мзду оказался вне досягаемости комиссариатов ВСУ, здесь плюсуем к новой общей сумме ещё 20-25% и более.

Подводим арифметический итог: невозвратных потерь ВСУ (и других силовых ведомств Украины) получается от 238 750 до 248 300 человек. С учётом того, что актуальная численность ВСУ составляет около 700 000 штыков можно констатировать, что общие безвозвратные потери армии Украины превышают 35%, при таких обстоятельствах можно констатировать, что они находятся на грани разгрома. К тому же, с учётом отказников дезертиров и пленных ВСУ недосчитывается сейчас около 300 000 бойцов, а с учётом уклонистов - недостача составляет под 400 000 бойцов, то есть, значительно более половины от заявленной списочной численности. Здесь не надо ничего придумывать, цифры сами говорят за себя, точнее они вопят, что ВСУ уже сейчас находится в кризисном состоянии. И нужен один, может два решительных натиска с введением свежих резервов со стороны России, чтобы фронт рухнул и ВСУ прекратили своё существования как организованная вооружённая сила. Впрочем, реальная обстановка российскому Генштабу видней. Возможно, лучше использовать прежнюю тактику и продолжить постепенно перемалывать силы противника низводя их к нулю.