Армия США создаёт новый комплекс вооружений, объединяя возможности сухопутных, воздушных, противоракетных и космических систем

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10 августа 2022, 18:14 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Сухопутные силы США задумали масштабное перевооружение, речь идёт о разработке новых ракетных комплексов оборонительного и наступательного характера. Для наведения которых будут использоваться как военные, так и коммерческие спутники и системы пространственного позиционирования.

Исполнительный директор программы по ракетам и космосу генерал-майор Армии США Роберт Раш, заявил 9 августа на симпозиуме по космической и противоракетной обороне о создании новой концепции для разработки высокоточного ракетного вооружения для Сухопутных войск Америки.

Он, в частности, рассказал о намерениях использовать вышеуказанные спутники и сети для наведения управляемых реактивных снарядов и высокоточных ракет тактических комплексов и систем залпового огня. Такие испытания уже были проведены в прошлом году на полигоне Юма, в штате Аризона. Раш заявил, что «Армия взяла на вооружение свою Интегрированную систему боевого управления, или IBCS, которая должна служить мозгом ее системы противовоздушной и противоракетной обороны, и расширила свою оборонительную задачу, установив возможность нанесения точечных ударов…IBCS завершила первую фазу основных первоначальных эксплуатационных испытаний и оценочных мероприятий и сейчас готовится ко второй фазе. После завершения второго этапа Армия может принять решение о полномасштабном производстве системы, которая в настоящее время находится в стадии начального производства».

Система была продемонстрирована в одном из семи сценариев использования на конференции Project Convergence. Проводилась показательная отработка совместного сценария использования противовоздушной и противоракетной обороны сухопутных войск. Генерал отметит, что IBCS демонстрация удалась. Однако всецело доверять его словам не стоит. Вряд ли Раш стал сознаваться к каким-либо даже мелким неудачам в своём проекте.

Суть испытаний состоит в следующем: цели были запущены с ракетного полигона Уайт-Сэндс, штат Нью-Мексико; оперативный центр взаимодействия, использующий IBCS, обнаружил их в Форт-Блисс, штат Техас, и отследил их. Затем система смогла дистанционно инициировать из Форт-Блисс пуск ракет Patriot по Уайт-Сэндс для уничтожения этих целей. В ходе испытаний демонстрировалось использование датчиков космического базирования, которые операторы Объединенной тактической наземной станции подключают через спутниковую связь для отслеживания ракетной угрозы. В то же время использовались и наземные, и бортовые авиационные датчики. Вся система, в совокупности, отработала эффективно, если верить генералу и отчётам его ведомства.

Кстати, на этот раз IBCS работала не только с ЗРК, но и с тактическим сухопутным средством огневого поражения и впервые смогла получить информацию от истребителя F-35, отслеживающего наземную цель, и передать ее на пульт армейской системы управления огнем — Advanced Field Artillery Tactical Data System. Затем цель была поражена высокомобильным артиллерийским ракетным комплексом.

На 2023 финансовый год ведомство генерала Раша наметило серию комплексных испытаний. Планируется отработать совместную стрельбу по воздушным и сухопутным целям всей системы, которую наполнят датчиками трёхдоменного базирования (космос, воздух и суша) и различными поражающими средствами, способными уничтожать как воздушные, так и наземные цели. Далее продолжится работа по увеличению радиуса действия IBCS.