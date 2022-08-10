В Битве за Тайвань США начинают и проигрывают, Пекин ставит Вашингтону шах

Аргументы Недели → Армия 13+

10 августа 2022, 17:55 Юрий Кнутов

Фото: из архива автора

Состоялся скандальный визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров Тайвань. Об официальной цели визита, состоявшегося 2 и 3 августа сего года, Пелоси написала в Твиттере, что он стал признаком «непоколебимой приверженности Соединенных Штатов поддержке процветающей демократии Тайваня». На самом деле Нэнси Пелоси и финансово-промышленное лобби, которое она представляет, хотели продемонстрировать мировой общественности, что однополярный мир якобы все еще сохраняется, а США по-прежнему являются гегемоном на планете Земля и могут совершать все, что им захочется, не задумываясь о последствиях.

Хотелось бы напомнить, что в 1949 года в конце гражданской войны на территории Китая войска генералиссимуса Чан Кайши отступили на остров Тайвань. Проамерикански настроенная часть партии Гоминьдан провозгласила свое государство, назвав его Китайская Республика на Тайване со столицей в Тайбэе. Вскоре США признали Китайскую Республику, а правительство Чан Кайши объявило себя правительством всего Китая.

В 1971 голу при поддержке СССР Тайвань был исключен из ООН, а его место было передано Китайской Народной Республике. В 1979 году США решают изменить свой внешнеполитический курс в отношении КНР. Вашингтон делает ставку на идеологические противоречия между компартией Китая и компартией Советского Союза. Соединенные Штаты начинают вкладывать в экономику КНР значительные средства. Их цель в недалеком будущем противопоставить окрепшую азиатскую страну северному соседу - СССР. Для этого президент Джимми Картер подписывает «Закон об отношениях с Тайванем», который признает существование только одного Китая – Китайской Народной Республики. Вашингтон разрывает дипломатические отношения с Китайской Республикой на Тайване и открывает посольство в Пекине. Официально Вашингтон признает Тайвань частью Китайской Народной Республики.

Стремясь усидеть на двух стульях, США в завуалированной форме продолжают сохранять отношения с Тайванем. Роль дипломатической миссии Вашингтон возлагает на частную некоммерческую организацию «Американский институт на Тайване», который до сегодняшнего дня решает все вопросы взаимоотношений между двумя странами. Институт, по сути, выполняет функции посольства и консульства.

В июле 1982 года президент США Рональд Рейган сформулировал «шесть гарантий Тайваню», две из которых касаются военной помощи Тайваню. В виде секретной телеграммы Госдепа они были направлены в Тайбэй. Гарантии, в частности, гласят:

1. «Соединенные Штаты не будут устанавливать дату прекращения продажи оружия Тайваню».

2. «Соединенные Штаты не согласились консультироваться с КНР по вопросу продажи оружия Тайваню».

До 2016 г. американские секретные гарантии не разглашались, но затем они были официально приняты палатой Представителей и Сенатом США в форме резолюции, которая не обязательна для исполнения.

На сегодняшний день Вашингтон де-юре не поддерживает независимость Тайваня, но поддерживает членство Тайваня в различных международных организациях и делает все возможное, чтобы голос непризнанной республики был услышан там, где это невозможно, например в ООН.

16 марта 2018 года Конгресс США принял Закон о поездках на Тайвань, который перевел отношения между двумя сторонами на официальный уровень. В сентябре 2019 г. было подписано Консульское соглашение между Тайбэем и Вашингтоном. В этом же году Госдепартамент США одобрил продажу Тайваню танков М1А2Т Abrams, ПЗРК Stinger и другого вооружения на 2,2 млрд. долл. Годом ранее, в июле 2018 г., Тайбэй принял на вооружение закупленные в США ударные вертолеты Apache стоимостью почти 2 млрд. долл. США.

В марте 2020 года президент США Трамп подписал Закон о ТАЙБЭЕ, который расширил масштабы отношений с Тайванем. Одновременно США призвали своих союзников поддержать их инициативу. В 2021 гг. не признанный во многих странах мира Тайвань принял участие в так называемом саммите демократий.

Повышенное внимание США к Тайваню связано с двумя причинами. Тайвань на сегодня – это мировая фабрика чипов. На острове производят микросхемы не только для большинства компьютеров и других видов электроники от ведущих мировых производителей, но и изготавливают микросхемы военного назначения, которые используются армией США в большинстве систем современного оружия. Заместитель главы Пентагона Колин Каль не так давно заявил, что остров производит «от 70 до 90%» полупроводников в мире. Правда он забыл уточнить, что сырье для их производства поступает из Китая.

Тайвань также является ключевым элементом американской системы обороны, которую создал Пентагон чтобы свободно не выпускать китайский военный флот на просторы Тихого океана. По сути, остров с подачи Вашингтона превратился в непотопляемый авианосец призванный держать китайские военные корабли у побережья.

Естественно, что в таких условиях визит Нэнси Пилоси сыграл роль разорвавшейся бомбы. Китай мгновенно отреагировал на провокацию.

На следующий день после отлета спикера Палаты представителей из Тайбэя Китай начал масштабные военные маневры. По данным Восточного командования театра военных действий Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в них первоначально было задействовано более 100 военных самолетов и 10 эсминцев. Учения проводятся одновременно в шести зонах вокруг острова Тайвань. Пять из шести зон, где проходят учения, находятся к востоку от срединной линии Тайваньского залива. В учениях участвуют практически все рода войск, включая ракетные.

К учениям привлечены истребители пятого поколения J-20 изготовленные по технологии стелс и новейшие самолеты-заправщики Y-20U. Для того, чтобы не допустить прохода чужих военных и гражданских кораблей, зоны проведения учений блокированы эсминцами. В маневрах участвуют два китайских авианосца.

В первый день учений Китай произвел пуски 11 баллистических ракет типа «Дунфэн». Ракеты были запущены с материковой части страны и поразили условные цели в водах окружающих северную, южную и восточную части Тайваня. Впервые «Дунфэны» пролетели над территорией острова. Часть из них упала в исключительной экономической зоне Японии.

Эксперты считают, что Поднебесная продемонстрировала пуск своей гиперзвуковой ракеты, которую на Западе уже назвали «убийца авианосцев».

По замыслу Пекина учения призваны показать Вашингтону и Тайбэю, что есть только один Китай и Тайвань является его неотъемлемой частью.

В последующие дни 20 китайских самолетов несколько раз входили в зону опознавания ПВО Тайваня, а в ряде мест нарушали срединную воздушную линию, которую Тайбэй считает незыблемой. Впервые с 1950 г. китайский беспилотник пролетел над островами Цзиньмыньдао расположенными в Тайваньском проливе. Он изменил маршрут лишь после того, как по нему открыла огонь зенитная артиллерия Тайваня.

В свою очередь США направили в район Тайваня авианосец «Рональд Рейган» с кораблями сопровождения. Американские противолодочные самолеты Boeing P-8 Poseidon и многоцелевые вертолеты MH-60R ведут усиленное наблюдение за маневрами НОАК.

Первоначально в Пекине было объявлено, что учения продлятся до 7 августа, но затем Поднебеная заявила, что маневры будут продолжаться столько времени, сколько КНР посчитает нужным.

За прошедшую неделю самолеты и корабли НОАК более 100 раз пересекли морскую и воздушную срединную линию, которая является неофициальной границей между Китаем и Тайванем и которую обе стороны до этого старались не нарушать.

По заявлению Тайбэя на истекшей неделе кибератакам со стороны КНР подверглись правительственные веб-сайты, круглосуточные магазины и даже вывески на вокзалах.

На сегодняшний день остров Тайвань фактически находится в полной морской и воздушной блокаде. В связи с учениями Китай закрыл практически все морские пути пригодные для судоходства на Тайвань и из него, а также ввел запрет на полеты самолетов. Это привело к отмене сотен рейсов, в том числе пассажирских.

В ответ на китайские учения Тайбэй 9 августа 2022 г. начал свои учения с боевой стрельбой. Они проводятся на юге главного острова в округе Пиндун. В ходе маневров отрабатывается срыв десантной операции «условного противника».

Кроме того, Китай ввел запрет на ввоз из Тайваня цитрусовых, некоторых видов рыбы и ряда продуктов питания. Были введены санкции на экспорт целого ряда китайских товаров. В санкционный список Пекина были включены ряд тайваньских компаний в сфере энергетики, медицины, спутниковых и сетевых технологий. Наиболее чувствительным для Тайваня стал запрет на поставки китайского песка и редкоземельных металлов, из которых извлекают кремний и другие элементы для производства полупроводников. Морская блокада делает невозможным экспорт чипов в другие страны, в том числе и в сам Китай, где находятся крупнейшие американские и европейские предприятия микроэлектроники.

По мнению ряда российских экспертов, экономическая блокада должна привести к одному из трех вариантов развития событий. Согласно одному из них на острове в скором времени начнется экономический кризис. Это вызовет резкое недовольство населения, которое выльется в беспорядки и приведет к последующей смене власти на лояльное к Пекину правительство. Согласно второй версии правящая партия чтобы избежать кровопролития сама передаст власть оппозиции настроенной прокитайски. Третья версия основывается на силовом захвате острова вооруженными силами Китая. Сделать это в случае отсутствия военной поддержки со стороны США и Японии будет несложно. НОАК превосходит по численности армию Тайваня почти в 10 раз, а по различным видам вооружений – в 6 - 8 раз.

Американское издание Bloomberg опубликовало выдержки из доклада для Пентагона о возможном исходе военного столкновения Соединенных Штатов и Китая из-за Тайваня. Бывшие сотрудники Пентагона вместе с аналитиками Центра стратегических и международных исследований США провели симуляцию «вторжения» НОАК на остров. По условиям легенды возможность применения ядерного оружия сторонами сразу же была исключена. Согласно сценарию, Япония предоставила Пентагону право на использование всех своих военных баз на территории страны.

Компьютерная симуляция показала, что совместные силы Тайваня, США и Японии смогли отразить вторжение армии Китая на Тайвань, но условная победа досталась очень большой ценой. В докладе отмечается, что «В 18 из 22 раундов игры...»

Китайские ракеты потопили значительную часть надводного флота США и Японии и уничтожили сотни самолетов». За четыре недели боевых действий США потеряли 900 истребителей и штурмовиков, что составляет половину авиации ВМС и ВВС США. Уже в первые дни конфликта Китай смог уничтожить флот союзников. Несмотря на то, что американские и японские ВМС перестали существовать, потери китайского флота также оказались немалыми. Аналитики их оценили почти в 150 кораблей.

В скором будущем специалисты Пентагона и Центра стратегических и международных исследований США планируют разыграть пессимистический сценарий, согласно которому Китай «установит контроль над территорией Тайваня».

Проведенная в США симуляция войны между Соединенными Штатами и Китаем из-за Тайваня призвана обострить и так не простые отношения Вашингтона и Пекина. Ставка американцев на силовое сохранение однополярного мира встречает все большее сопротивление, в том числе и в Поднебесной. По мнению китайского МИДа воссоединение Китая с Тайванем – историческая неизбежность, а любые попытки Вашингтона использовать Тайвань, чтобы контролировать политику Пекина, а также сдерживания КНР обречены на провал.