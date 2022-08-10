Казахстан поставляет артиллерийские боеприпасы Украине, что это – правда или провокация британских спецслужб?

Аргументы Недели → Армия 13+

10 августа 2022, 11:37 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

После того как советское вооружение и боеприпасы к нему закончились у стран, некогда входивших в состав блока Варшавского договора, Пентагон и Лондон заявили о том, что намерены скупать советские образцы для армии Украины по всему миру. В настоящее время в сети активно обсуждается информация о том, что Британия приобретает артиллерийские боеприпасы в Казахстане для украинской армии. Возможно, что это информационный вброс, инспирированный Британией, операция спецслужб Лондона, направленная на раскол в ОДКБ, и соответственно - продолжение событий января этого года.

И так, в сети появилась информация о том, что казахская фирма «Техноэкспорт» продаёт иорданской фирме Tsonka Albakri для Вооружённых сил Британии снаряды для 122-мм гаубиц Д-30, 152-мм гаубиц Д-20 и для РСЗО БМ-21 «Град». Сумма сделки 6 952 000 долл. США. Курируют её МИД Казахстана и военный атташе Британии в Нурсултане. Тот же источник уверяет, что ведутся переговоры о поставках Британии «из Казахстана 200 единиц БТР-4/БРТР-82А, боеприпасов к 120-мм миномётам и ПТРК «Конкурс»».

Также сообщается, что документы на вышеуказанные сделки находятся у начальника украинской разведки Кирилла Буданова. Совершенно очевидно, что Лондону советское вооружение, а равно и боеприпасы совершенно не к чему. И всё это добро будет переправлено в распоряжение ВСУ. Возникает естественный вопрос, в связи с этим. А зачем было так откровенно светить эту сделку. Спецслужбы Британии умеют работать тихо и в общем то неохотно делятся информацией о своих делишках даже с таким союзником, как США. Конечно же всплывают на горизонте подсознания, в связи с этим события 6-15 января сего года в Казахстане. Помнится Москва тогда упомянула, что массовые беспорядки в этой ценральноазиатской республике – это работа британских спецслужб, и этому мнению нет повода не доверять. По всему выходит, что Лондон продолжает свою деятельность по разрушению ОДКБ. Но, как же быть с продажей Казахстаном вооружений врагам России, таковыми являются как Украина, так и Британия.

Посмотрим предысторию ныне текущих событий. Оказывается, закупки вооружений в Казахстане странами НАТО проводились и ранее. В сети есть информация о том, что ранее две чешские фирмы проводили подобные операции. Первая REAL TRADE PRAHA в 2014-м и 2015 годах делала заявку на закупку в Казахстане более ста 122-мм гаубиц Д-30 и 30 тыс. снарядов к ней, 10 тыс. выстрелов к танкам Т-62. Другая – STV GROUP в августе 2021 года заинтересовалась покупкой 385 миномётов советского образца разного типа. Достаточно сделать запрос через поисковик в интернете, чтобы убедиться в реальном существовании и той и другой организации в Чехии. При чём они не скрывают, что занимаются торговлей оружием, боеприпасами и военной амуницией.

Также есть данные, что ещё одна фирма ROBUS s.r.o. сумела закупить более полутысячи БМП-1 и БМП-2 в Казахстане. Тогда же были закуплены РСЗО БМ-21 «Град» у «Казарнаулыэкспорта» в неназваном количестве. В качестве перевозчика была нанята белорусская компания «Нортроп». Все вышеуказанные компании до сих пор существую и работают.

Позже иорданский филиал британской фирмы Blue Water Supplies Co. Ltd сделала запрос «Техноэкспорту» на приобретение в Казахстане двухсот российских бронетранспортёров БТР-82А (странный интерес у организации, занимающейся морскими яхтами). Примерно в то же время турецкая очень странная компания Taha savunma заинтересовалась советскими БТР-70 и БТР -80. Короче в торговле оружием Казахстан уже был уличён и не доверять новой информации сложно. Однако не стоит торопиться с выводами, чтобы не стать жертвой фейков.

В сети есть опровержения казахской стороны. В одном из них, датируемом 20 марта сказано, что «Казахстан не ставит в планы снабжать Украину военной техникой. Информация об этом, появившаяся в социальных сетях, является фейком. Ранее в соцсетях появилась видеозапись с движущимися по трассе военными автомобилями». Но, дело в том, что речь идёт не о прямой продаже оружия и боеприпасов Украине, а через посредников. Портал stopfake.kz, созданный при поддержке Министерства информации и общественного развития Казахстана для борьбы с недостоверными данными сообщил, что «компания «Техноэкспорт» не обращалась за получением лицензии на экспорт оружия и военной техники, кроме того, данное юридическое лицо не имеет лицензии на подобную деятельность».

Ну что ж, пока есть возможность заявлять с определённой уверенностью о подрывной работе английских спецслужб, направленной на раскол единства в ОДКБ. Газета «Аргументы Недели» сделала запрос на комментарии по вышеизложенной информации в МИД РФ и Посольство РК в Москве. Ждём разъяснений официальных лиц.