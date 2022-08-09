Сухопутные силы США получат новую высокоскоростную космическую тактическую сеть связи

Аргументы Недели → Армия 13+

9 августа 2022, 19:52 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

фото SpaceLink image

Компания космической связи SpaceLink получила подряд Армии (сухопутных сил) США, на обеспечение оперативно тактической сети связи на поле боя, с улучшенной защитой и качеством передачи информации, в том числе и в виде изображений. Об этом пишет специализированная на военной тематике американская пресса.

Соглашение о совместных исследованиях и разработках с Командным техническим центром космической и противоракетной обороны армии США, о котором SpaceLink объявила в понедельник, позволяет организациям совместно использовать наработки, интеллектуальную собственность и опыт для «улучшения решений как для военных, так и для промышленности». Так же указано, что нет никакого финансирования, связанного с этим соглашением.

Хотя данная разработка не привязана ни к какой конкретной армейской программе, она в целом объединяет планы разных структур Пентагона: Армии и Космических сил, для создания возможности просматривать загоризонтные пространства и обеспечивать речевую и видеосвязь связь в самых удалённых точках мира.

В данном случае SpaceLink инвестирует свои средства в разработку системы спутниковой ретрансляции, которая будет находиться на средней околоземной орбите, на высоте от 1243 (около 2000 км) до 22 236 миль (35 785 км) над поверхностью планеты и будет использовать лазерную связь для более быстрой и безопасной передачи данных.

Первая группировка из четырех спутников должна быть создана к концу 2024 года. Отмечается, что одним из качественных показателей этой связи будет высокая скорость её установления и передачи любого объёма данных.

Такие разработки должны быть весьма интересны для российского военного ведомства. Думаю, новый руководитель Роскосмоса Юрий Борисов уже обратил на неё внимание.