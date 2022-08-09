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Аргументы Недели Армия 13+

Сухопутные силы США получат новую высокоскоростную космическую тактическую сеть связи

, 19:52 , Специальный корреспондент

Сухопутные силы США получат новую высокоскоростную космическую тактическую сеть связи
фото SpaceLink image

Компания космической связи SpaceLink получила подряд Армии (сухопутных сил) США, на обеспечение оперативно тактической сети связи на поле боя, с улучшенной защитой и качеством передачи информации, в том числе и в виде изображений. Об этом пишет специализированная на военной тематике американская пресса.

Соглашение о совместных исследованиях и разработках с Командным техническим центром космической и противоракетной обороны армии США, о котором SpaceLink объявила в понедельник, позволяет организациям совместно использовать наработки, интеллектуальную собственность и опыт для «улучшения решений как для военных, так и для промышленности». Так же указано, что нет никакого финансирования, связанного с этим соглашением.

Хотя данная разработка не привязана ни к какой конкретной армейской программе, она в целом объединяет планы разных структур Пентагона: Армии и Космических сил, для создания возможности просматривать загоризонтные пространства и обеспечивать речевую и видеосвязь связь в самых удалённых точках мира.

В данном случае SpaceLink инвестирует свои средства в разработку системы спутниковой ретрансляции, которая будет находиться на средней околоземной орбите, на высоте от 1243 (около 2000 км) до 22 236 миль (35 785 км) над поверхностью планеты и будет использовать лазерную связь для более быстрой и безопасной передачи данных.

Первая группировка из четырех спутников должна быть создана к концу 2024 года. Отмечается, что одним из качественных показателей этой связи будет высокая скорость её установления и передачи любого объёма данных.

Такие разработки должны быть весьма интересны для российского военного ведомства. Думаю, новый руководитель Роскосмоса Юрий Борисов уже обратил на неё внимание.

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