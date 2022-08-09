Военные реформы могут ослабить Корпус морской пехоты США

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9 августа 2022, 19:24 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото «Шипсхаб».

Отставные американские офицеры считают, что планы США превратить морскую пехоту в более быструю и легкую силу приведут к провалу в конфликте с НОАК из-за Тайваня. Эта проблема широко обсуждается в блогосфере и в американских специализированных СМИ.

В журнале Marine Corps Times, майор морской пехоты в отставке Франц Гейл, заявил, что роль морских пехотинцев в защите Тайваня «обречена на провал», потому что корпус потеряет «проверенную временем эффективность своей фирменной самодостаточной общевойсковой морской пехоты». Сейчас, например, американская морская пехота полностью избавляется от своего танкового парка. Возможно, будут пересмотрены и взгляды командования на саму концепцию вооружения и оснащения КМП. В последнее время, Пентагон рассматривает этот вид ВС, как силу, которая в основном будет применяться для захвата крупных прибрежных мегаполисов. Соответственно пересматривается и тактика действий КМП, и система планирования боя и структура управления силами и средствами.

Стоит отметить, что КНР в последнее время уделяет много внимания развитию своей морской пехоты. Создано большое количество десантных средств от универсальных десантных кораблей до плавающих бронемашин с особым оснащением и вооружением, позволяющим эффективно действовать при высадке морской пехоты с моря на берег. Также в НОАК много сделано для повышения манёвренности как морской пехоты, так и формирований сухопутных сил. Значительно увеличена вертолётная составляющая среди средств доставки войск, что повышает скорость их передвижения и возможность совершения вертикального манёвра в боевой обстановке.