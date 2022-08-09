США обещали нанести по Китаю «ответный удар»

Аргументы Недели → Армия 13+

9 августа 2022, 19:14 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Министерство обороны США объявило, что в ближайшие недели проведет операцию по обеспечению свободы судоходства в Тайваньском проливе несмотря на учения НОАК вокруг Тайваня.

Заместитель министра обороны США по вопросам политики Колин Кал сделал провокационные заявления: «Нынешний кризис в Тайваньском проливе «в основном сфабрикован Пекином». Он уверил общественность, что конгрессмены США регулярно посещают Тайвань, как и законодатели со всего мира, что от части подтверждается намерением некоторых европейских политиков посетить остров в ближайшее время.

Кал, так же считает, что визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань не изменил «ни на йоту» политику Вашингтона в отношении Тайваня или Китая. На что как мы помним Пекин отреагировал тирадой, что, заявляя о приверженности концепции единого Китая, США просто водят политическое руководство КНР за нос, на самом деле создавая вокруг Китая пояс отчуждённости, который является не чем иным, как стратегическим окружением КНР вооружёнными силами Америки и её союзников.

Поэтому, заверениям из Вашингтона о том, что якобы США будут придерживаться своей политики «одного Китая», и возражать против любых изменений статус-кво, в Пекине уже никто не верит.

Масла в огонь подливают заявления американских политиков о том, что реакция Китай напрасно так резко отреагировал на визит на Пелоси. То есть никаких извинений и оправданий Пекин от Вашингтона не услышит. Что ж, можно сказать, что американские политики то ли по недомыслию, то ли намеренно, исходя из своих необъяснимых с точки зрения нормальной логики соображений делают всё, чтобы добиться антиамериканского союза России и Китая.

И как всегда американские чиновники любят выдавать в эфир противоречивые высказывания, один говорит о том, что США предпримут все необходимые меры по обеспечению свободы судоходства в Тайваньском проливе, другой тут же заявляет, что

США не будут остро реагировать на действия Пекина вокруг Тайваня, поскольку это «сыграет только на пользу Пекину». И тут же из тех же уст летит в эфир оговорка, что американские военные «продолжат летать, плавать и действовать везде, где это позволяет международное право, в том числе в Тайваньском проливе».

К тому же Вашингтон практически открыто говорит, что не позволит Китаю ни завоевать, ни вернуть себе Тайвань мирным путём. Это значит, что на остове планируются операции американских спецслужб а-ля Украина. Судя по всему, проконтинентальной партии Гоминьдан просто не дадут выиграть предстоящие выборы. Для достижения этой цели вероятно будут «брошены в бой» необходимые силы идеологического и, если потребуется физического воздействия. Власти США пока рассматривают в качестве горизонта планирования или предвидения двухлетнюю перспективу, именно этот срок указан высокопоставленным чиновником американского военного министерства Калом, как период активных действий, направленный на недопущение прихода к власти на Тайване прокитайского правительства. А это значит, что в ближайшее время на острове усилят работу многочисленные проамериканские НКО и другие организации, чья задача – усилить сепаратисткие настроения в обществе.

Возможно, что США планируют за двухлетний срок вывести всё высокотехнологичное производство с территории Тайваня и далее этот остров и его население больше Вашингтон не будут интересовать.