Пентагон опустошит свой арсенал ещё на один миллиард в пользу Украины, что способствует личному обогащению Зеленского

Аргументы Недели → Армия 13+

9 августа 2022, 14:44 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото «Политнавигатор».

Администрация Байдена в понедельник пообещала Украине дополнительную военную технику на 1 млрд долл. и это, пожалуй, будет самая крупная поставка и самое значительное извлечение вооружений из арсеналов Пентагона. Об этом сообщает издание Washington Times.

В новом «пакете» помощи будут реактивные снаряды для РСЗО HIMARS, артиллерийские и минометные боеприпасы.

Заместитель министра обороны по политическим вопросам Колин Кал заявил прессе: «Этот пакет предусматривает значительное количество дополнительных боеприпасов, оружия и снаряжения». В результате, общая военная помощь Украине составит 9,8 миллиарда долларов с момента прихода к власти администрации Байдена. Однако Зеленский и его команда требуют увеличить поставки вооружений и боеприпасов для ВСУ. И всё чаще ведёт речь о направлении на Украину самолётов и систем ПВО западного образца.

Американские власти не смущает тот факт, что до передовой не доходит и трети всего отправляемого Украине техники, оружия, амуниции, боеприпасов и других грузов военного назначения. В сети активнее стали говорить о том, что Зеленские и его приближённые неплохо обогащаются на крови, за счёт затягивания боевых действий и продажи значительной части «военной помощи», присылаемой Западом в Киев. Помимо материальных средств Евросоюз, Лондон и Вашингтон отправляют на Украину большие объёмы финансов в том числе и наличности. В блогосфере широко обсуждается информация, касающаяся личных богатств Зеленского и его окружения. Состояние самого Зеленского сейчас оценивается максимально в 1,5 млрд долл. В сети есть сведения, что только на счету в коста-риканском банке Dresdner Bank Lateinamerika у Зеленского значится кругленькая сумма почти в 1,2 млрд долл. Блумберг и Форбс – это отрицают, но к ним, как к участникам информационной войны нет никакого доверия.

Впрочем, другие источники приводят иные данные его называют обладателем капитала поскромнее - 850 млн и 596 млн долл. Но, эти последние цифры как-то звучат не очень убедительно с учётом той информации, что фигурирует в блогосфере. И согласно которой Зеленский и его окружение зарабатывают в день от 140 млн до 200 млн долл. за счёт срочных субсидий и военных кредитов США и ЕС, сбыта оружия на чёрный рынок и из других источников. Не стоит забывать, что на Украине активно работают спецслужбы США с практически неограниченным бюджетом. Как говорится: «кому война, а кому мать родна». Многочисленные заявления о возможном смещении Зеленского с поста президента Украины и верховного главнокомандующего украинские же вооружённых сил звучат всё громче, но, скорее всего не входят в планы администрации Байдена. Зная алчность «сонного Джо» и его семейки, можно предположить, что Зеленский умеет щедро делиться со своими кураторам, которые бесспорно помогают киевскому седельцу отмывать украденные из бюджета страны огромные капиталы стекающиеся из почти 50 государств – спонсоров Украины. Кстати, число стран, поддерживающих Киев назвал всё тот же американский замминистра с очень красноречиво звучащей фамилией «Кал».

Если рассматривать происходящее сейчас на Украине с той точки зрения, что для Зеленского это очень прибыльный бизнес, всё сразу становится объяснимым. Решения Зеленского, как верховного главнокомандующего, направленные на преднамеренное уничтожение украинской армии, ради незначительных тактических задач – совершенно неверны с военной точки зрения, но легко укладываются в логику обогащения. Этот комик использует нужный момент. Ему наплевать на украинцев и Украину, они являются лишь инструментом в достижении поставленной цели. Благодаря совершено неразумной политике Зеленского как главы украинского государства сверхприбыль получают американские производители вооружений и боеприпасов за счёт увеличения заказов до уровня военного времени, американские и международные банк, участвующие в субсидировании украинской авантюры Запада, американский и европейский истеблишмент, иначе зачем бы всё это затевалось с самого начала. Богатеют западные дельцы чёрного рынка вооружений, перепадает кое-что и рыбам помельче.

Кроме того, создаются условия для дальнейших манипуляций, от которых все участники многосложной схемы обогащения надеются получать дивиденды в перспективе.