Американские аналитики: ВС РФ начали наступление на Николаев

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8 августа 2022, 15:14

Фото: Минобороны РФ

Российские войска развернули наступление на Васильки в 45 километрах от Николаева, пишет Вашингтонский Институт изучения войны (ISW). Об этом сообщают сразу несколько российских телеграм-каналов.

Кроме того, произведены удары по позициям ВСУ в Андреевке, Белогорке и Великом Артаково в Херсонской области.

Далее, ISW информирует о начале наступления российских войск в районе Николаева. Ранее сообщалось, что командование ВС РФ сосредоточило на юге группировку в 25 тыс. штыков. На правом берегу Днепра на Криворожском направлении 10 тыс. и под Николаевым 25 тыс. Тот же источник также информирует о продвижении сил ВС РФ на позициях ВСУ между Авдеевкой и Донецком, и о том, что продолжается российские войска ведут уличные бои в Северске (и его пригородах) и в Артёмовске (Бахмуте).